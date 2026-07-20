«Северсталь» нарастила производство, но ее прибыль рухнула в 9 раз. Компания поставляет продукцию российскому ВПК

Чистая прибыль «Северстали», поставляющей продукцию в том числе российским предприятиям военно-промышленного комплекса, в первом полугодии 2026 года рухнула в 9 раз — до 4,12 млрд рублей. Выручка одной из крупнейших металлургических компаний России снизилась на 14% — до почти 315 млрд рублей, а показатель EBITDA — почти вдвое, до 42,3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе «Северстали».

Финансовые показатели компании ухудшились, несмотря на рост производства и продаж. В январе—июне «Северсталь» выпустила 5,5 млн тонн стали — на 3% больше, чем годом ранее. Продажи металлопродукции выросли на 4% — до 5,66 млн тонн. При этом реализация полуфабрикатов увеличилась в 1,7 раза, до 709 тысяч тонн. Доля более дорогой продукции с высокой добавленной стоимостью, напротив, сократилась из-за опережающего роста продаж полуфабрикатов и горячекатаного проката.

Свободный денежный поток «Северстали» оказался отрицательным и составил минус 70,2 млрд рублей против минус 29,1 млрд рублей годом ранее. Компания объяснила это снижением EBITDA, оттоком денег в оборотный капитал и продолжением масштабной инвестиционной программы. Чистый долг «Северстали» с конца 2025 года вырос более чем в 4 раза — с 21,7 млрд до 88,4 млрд рублей. Из-за слабого спроса и отрицательного денежного потока совет директоров решил не выплачивать дивиденды за второй квартал.

«Северсталь» связывает падение выручки и прибыли прежде всего со снижением средних цен на металлопродукцию и увеличением доли менее прибыльных полуфабрикатов в продажах. По оценке компании, потребление стали в России в первом полугодии сократилось на 7,5% из-за жесткой денежно-кредитной политики. По итогам всего 2026 года «Северсталь» ожидает снижения спроса примерно на 7%.

Одновременно «Северсталь» продолжает поставлять продукцию для российской военной промышленности. На сайте самой компании говорится, что выпускаемая ею сталь повышенной прочности используется как в гражданском, так и в военном судостроении.

По данным «Проекта», «Северсталь» поставляет предприятиям российского ОПК более десяти марок стали. В частности, броневые стали используются при производстве бронетранспортеров БТР-82 и платформ «Бумеранг», бронеавтомобилей «Тигр», «Волк», «Медведь» и «Тайфун», реактивных систем залпового огня «Торнадо», самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация» и «Мста-С». Продукцию компании также применяют при выпуске комплексов «Тунгуска», «Панцирь-С1», «Тор-М2» и С-300В, утверждают авторы расследования.

Крупнейшим акционером «Северстали» остается Алексей Мордашов. По данным Bloomberg Billionaires Index на начало июня, он был самым богатым российским бизнесменом с состоянием $29,9 млрд. С начала 2026 года его состояние выросло более чем на $3,6 млрд. После российского вторжения в Украину Мордашов оказался под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.