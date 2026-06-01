Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $22 млрд. Лидирующую позицию сохранил Мордашов с $29,9 млрд

С начала 2026 года совокупное состояние богатейших россиян выросло на $22 млрд, следует из обновленного рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Оценка складывается на основании текущих биржевых котировок и финансовых показателей компаний, принадлежащих фигурантам списка. Всего в него вошли 20 российских бизнесменов.

На первом месте по стоимости активов оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $29,9 млрд. С начала года оно увеличилось более чем на $3,6 млрд. В общемировом рейтинге предприниматель занял 81-е место. Еще больше заработал владелец «ЕвроХима» и СУЭК Андрей Мельниченко — более $5,6 млрд. Его состояние выросло до $24,6 млрд. Он занял 104-ю позицию.

Лидером глобального списка с большим отрывом от второго места остался американский бизнесмен Илон Маск. Его состояние оценили в $735 млрд, тогда как у сооснователя Google Ларри Пейджа, идущего следом за Маском, $322 млрд.