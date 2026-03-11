Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло до рекордных 155 человек. Четырнадцать из них — «новички» списка

В обновленный мировой рейтинг американского журнала Forbes вошли 155 россиян-миллиардеров. Их количество в списке резко снизилось после начала полномасштабной российско-украинской войны, однако в последующие годы непрерывно росло. Согласно свежему рейтингу, богатейший среди россиян — совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, который занял 57-е место в глобальном списке с $37 млрд. На втором месте с $29,7 млрд оказался совладелец «Норильского никеля» и Т-Банка Владимир Потанин. На третьем — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов с $29,5 млрд.

Четырнадцать человек впервые попали в этот список. Половина из них связана с сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Четверо «новичков» — наследники состояний, созданных во время приватизации в 1990-е, отмечает издание.

Руслан и Тимур Рахимкуловы ($1,9 млрд и $1,8 млрд) — владельцы инвестиционных компаний Kafijat и MGTR Alliance, которым принадлежат доли в крупнейшем банке Венгрии OTP и нефтегазовой компании MOL;

Александр Ткачёв ($1,8 млрд) — контролирует один из крупнейших агрохолдингов страны «Агрокомплекс» и группу Mantera, которая управляет туристической инфраструктурой на юге России;

Виталий Машицкий ($1,6 млрд) — основатель группы «Ви Холдинг», владеет алюминиевыми активами в Румынии и Китае (холдинг Vimetco), занимался девелопментом комплекса «Ростех-Сити»;

Вадим Викулов ($1,5 млрд) — владелец компании «Астон», одного из крупнейших российских экспортеров зерна и производителя растительных масел;

Александр Ракшин ($1,4 млрд) — основатель крупнейшей в Сибири розничной сети «Мария-Ра», владеет коммерческой недвижимостью через компанию «Первый»;

Григорий Аникеев ($1,3 млрд) — владелец холдинга «АБИ Продакт», крупного производителя мясных изделий и полуфабрикатов;

Марк Курцер ($1,3 млрд) — основатель сети клиник «МД Медикал Груп»;

Пётр Белый ($1,1 млрд) — владелец фармацевтической компании «Промомед», выпускающей, помимо прочего, лекарства от ожирения;

Сергей Касьяненко ($1,1 млрд) — совладелец крупнейшего производителя чая и кофе в России «Орими Трэйд»;

Валерий Кустов ($1,1 млрд) — акционер пищевого холдинга «Эфко», выпускающего растительные масла, майонез и растительное мясо;

Евгений и Сергей Михайловы (по $1,1 млрд) — владельцы «Группы Черкизово», одного из лидеров российского рынка мяса;

Владимир Иванов ($1 млрд) — один из первых программистов «Яндекса», акционер компании Nebius, предоставляющей инфраструктуру для разработок в области ИИ.

В мировом рейтинге лидирует основатель SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск с $839 млрд состояния.