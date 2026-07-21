Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка после воздушной атаки, во Владимире беспилотник попал в жилой дом — власти

Пожар вспыхнул «на территории производственных объектов» на Передельческой улице в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, огонь охватил около 2,5 тысячи кв. м. Причину возгорания он не уточнил.

Глава региона отчитался о ликвидации открытого горения и начале разбора поврежденных конструкций. Как утверждается, никто не пострадал. Перед началом пожара в регионе объявляли ракетную опасность и предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms и обнаружил многочисленные тепловые аномалии на территории промышленной зоны. Там расположено несколько объектов, в том числе Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых крупных станций Черноземья.