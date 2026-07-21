Крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне Липецка после воздушной атаки, во Владимире беспилотник попал в жилой дом — власти

Пожар вспыхнул «на территории производственных объектов» на Передельческой улице в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, огонь охватил около 2,5 тысячи кв. м. Причину возгорания он не уточнил.
Глава региона отчитался о ликвидации открытого горения и начале разбора поврежденных конструкций. Как утверждается, никто не пострадал. Перед началом пожара в регионе объявляли ракетную опасность и предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms и обнаружил многочисленные тепловые аномалии на территории промышленной зоны. Там расположено несколько объектов, в том числе Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых крупных станций Черноземья.
Издание Astra, проанализировав опубликованные очевидцами фото и видео, также установило, что пожар возник между ТЭЦ-2 и НЛМК. Что именно загорелось и были ли повреждены сами предприятия, пока неизвестно.
НЛМК — крупнейший сталелитейный комбинат России, производящий около 20% российской стали. Предприятие уже подвергалось воздушной атаке. После налета дронов в 2024 году его представители утверждали, что комбинат не работает с военно-промышленным комплексом. В свою очередь украинская сторона обвиняла НЛМК в выполнении «большого количества» госзаказов и производстве сырья для изготовления оружия.
Во Владимире тем временем беспилотник попал в одну из квартир многоквартирного дома, утверждает губернатор региона Александр Авдеев. В помещении начался пожар, который удалось потушить. Жильцов в момент удара не было дома.
Всего за ночь над десятью регионами России, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями перехватили 209 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны РФ. О взрывах ночью сообщали жители Анапы, Белгорода и аннексированного Симферополя.