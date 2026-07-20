Главком ВСУ Сырский заявил, что экс-министр Федоров перенаправил на дроны часть средств, предназначенных для зарплат военным

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров перенаправил часть средств, предназначенных для выплат военнослужащим, на закупку беспилотников. Из-за этого, по словам Сырского, во втором полугодии возникла проблема с финансированием денежного обеспечения военных. Об этом главком написал в колонке «Моя работа — война», опубликованной изданием «Мілітарний».

«Зарплата солдата — не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью», — написал Сырский.

По его словам, сейчас власти ищут возможность обеспечить выплаты каждому военнослужащему вовремя и в полном объеме. Главком добавил, что решения о перераспределении миллиардов нельзя принимать без оценки последствий для армии.

Сырский также раскритиковал новые условия контрактов для военнослужащих, которые команда Фёдорова представила более месяца назад. По данным главкома, их подписали около 2 тысяч человек при общей численности армии примерно в миллион военнослужащих. Сырский утверждает, что многие солдаты и офицеры ожидали других условий, а постановление о проведении соответствующего «эксперимента» вызывает «серьезные юридические вопросы».

В начале колонки Сырский заявил, что для него сообщения о конфликте с Фёдоровым стали неожиданностью. Он назвал отношения с бывшим министром рабочими и извинился за возможную резкость: «Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким». При этом последующая часть текста представляет собой развернутый ответ на обвинения Фёдорова.

16 июля Фёдоров рассказал, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Бывший министр обвинял военное руководство в хаотичной системе управления, ручном распределении вооружений, бюрократии, продвижении лояльных командиров и сопротивлении реформам. Он также утверждал, что Генштаб блокировал инициативы Минобороны, а Сырский поставил Зеленскому ультиматум о его увольнении.

В ответ Сырский отверг обвинения в ручном управлении армией и нежелании развивать беспилотные системы. Он напомнил, что отдельные Силы беспилотных систем были созданы при нем, а кандидатуру Роберта Бровди с позывным Мадяр на должность их командующего он лично представил президенту. Вместе с тем Сырский заявил, что армия не может перейти исключительно на дроны: для ведения войны ей также необходимы артиллерия, минометы, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Конфликт между Минобороны и Генштабом ранее подтвердил Зеленский. По его словам, он носил «системный характер», между руководителями двух структур не сложилось эффективной коммуникации, и стороны «не нашли единства». Заявления Фёдорова о сопротивлении реформам также публично поддержал командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.