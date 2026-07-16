Ручное управление и блокировка реформ: уходящий с поста министра обороны Украины Фёдоров объяснил конфликт с Сырским

Михаил Фёдоров, уходящий с поста министра обороны Украины, предлагал президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Об этом он рассказал на пресс-конференции. По его словам, такой шаг был необходим, если Украина хочет «победить врага асимметрично, с минимальными потерями».

Фёдоров пояснил, что после назначения главой Минобороны он провел аудит вверенного ему ведомства и представил президенту перечень системных проблем в армии. В частности, по его мнению, ВСУ страдают от хаотичной системы управления, постоянной смены командиров, ручного распределения вооружения и техники, бюрократии и сопротивления реформам со стороны Генштаба. Он заявил, что решения зачастую принимаются «на основе лояльности», а не анализа данных. Кроме того, эффективных командиров и инициаторов реформ «изолируют».

Политик предлагал Зеленскому сменить главкома и начальника Генштаба, поскольку без этого на его взгляд было бы невозможно реализовать необходимые реформы.

«На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сырского — это его решение как Верховного главнокомандующего, я с этим решением полностью согласился и сказал: “Значит, я буду учиться работать с ним”. Потому что все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой».

Однако, по его словам, команда Минобороны столкнулась с блокировкой всех инициатив со стороны Генштаба. Например, за шесть месяцев в Минобороны так и не смогли создать центры компетенций в области военных технологий, которые сосредоточились бы на ключевых направлениях современной войны.

«Потому что Генштаб не подписывает это. Потому что не нужно привлекать новых людей, которые способны генерировать идеи. Мы “хакали” это нестандартными решениями, но в целом это не работает, если мы говорим о серьезной системе. Представьте себе: воюющая страна не может перевести людей в Минобороны, потому что есть блокировка».

Он заверил, что Сырский «не готов открыто говорить о проблемах», а предпочитает «плести интриги». В итоге, утверждает Фёдоров, главком ВСУ поставил президенту ультиматум об увольнении его с поста министра обороны. «Но я не ставил условий: “или я, или Сырский”», — подчеркнул он, признав заслуги генерала в обороне Киева, Харьковской и Херсонской операциях.

Заявления Фёдорова о необходимости реформ в армии публично поддержал командующий Объединенными силами ВСУ генерал Михаил Драпатый. Он заявил, что с приходом новой команды в Минобороны появилась «реальная попытка изменить правила, по которым годами жила военная система». По словам Драпатого, за последние полгода Министерство обороны стало для армии партнером, который не только обеспечивал войска, но и добивался изменения подходов к управлению, ускорения принятия решений и поддержки командиров, готовых брать на себя ответственность.

Генерал подтвердил и один из ключевых тезисов Фёдорова о сопротивлении реформам.

«Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось проводить вопреки системе, а не благодаря ее работе. Я знаю, что это правда. Когда правильное решение приходится проводить вопреки системе, это означает, что сама система нуждается в изменениях».

В качестве примера успешных преобразований он привел проект «Линия дронов», который, по его словам, быстро повлиял на ситуацию на поле боя и стал основой для других инициатив. Драпатый подчеркнул, что трансформация сил обороны «не может завершиться вместе со сменой министра» и должна продолжаться до тех пор, пока справедливые и понятные правила не станут нормой для всей армии.

Сырский, в свою очередь, написал в Telegram-канале, что гордится участием в операции по обороне Киева, благодаря чему «теперь в этом городе могут проводится брифинги, формироваться видение, приниматься решения». Главком поблагодарил Фёдорова за работу и пожелал «ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины».

Конфликт между Генштабом и Минобороны подтвердил и Владимир Зеленский. По его словам, он носил «системный характер», а между руководителями двух структур не сложилось эффективной коммуникации. Он признал, что часть ответственности лежит на нем, но подчеркнул, что стороны «не нашли единства».

В Киеве и других городах Украины 16 июля прошли протесты против увольнения Федорова с поста министра обороны. На фоне его ухода в отставку также подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, который назвал отставку Фëдорова «большим злом для обороноспособности Украины».