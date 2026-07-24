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В Кирове после атаки горит завод «Авитек», где производят ракеты для ЗРК. Атакованы склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти

The Insider
Пожар на заводе «АВИТЕК» в Кирове. Фото: OSINTtechnical

Пожар на заводе «АВИТЕК» в Кирове. Фото: OSINTtechnical

Губернатор Кировской области Александр Соколов утром 24 июля сообщил об атаке на предприятие в Кирове. Есть пострадавшие. Название предприятия губернатор не уточнил.

Astra пишет со ссылкой на жителей Кирова о взрывах и пожаре. OSINT-анализ издания показал, что горит АО «Вятское машиностроительное предприятие „АВИТЕК“» (АО «ВМП „АВИТЕК“»), находящееся по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 1А. По данным проекта ГУР War & Sanctions, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», ракет-мишеней и другой продукции военного назначения. Предприятие также имеет отношение к производству ЗРК «Тор».

О пожаре на заводе «АВИТЕК» сообщает и проект OSINTtechnical. По его данным, в одно из зданий попала крылатая ракета. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что в «АВИТЕК» попала украинская крылатая ракета «Фламiнго».

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«АВИТЕК» внесен в санкционные списки ЕС, США, Канады и других стран.

Astra сообщает, что ночью были атакованы и загорелись два склада Wildberries: в поселке Шушары, Санкт-Петербург (Московское шоссе, 153) и деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области (Свердловское городское поселение, промзона Уткина Заводь, 4, корпус 4). По данным издания, на территории промзоны «Уткина Заводь» горят как минимум три разных здания: корпус 4 — склад Wildberries; корпус 3 — склад неизвестной принадлежности; корпус 5 — распределительный центр компании «Петрович».

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Удары по складам Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи подтвердила основательница маркетплейса Татьяна Ким. Кроме того, по ее словам, атакован и логистический комплекс компании в Симферополе, в аннексированном Крыму. 

«Часть площадей и товаров удалось сохранить. Благодарю наших сотрудников, наших героев — на всех складах была проведена оперативная эвакуация... Пострадавших нет».

Между тем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщает, что при пожаре на складе Wildberries в Новосаратовке ранены три человека. По его словам, склад атаковали БПЛА.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также пишет об атаке беспилотников на город: «Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе».

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