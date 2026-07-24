В Кирове после атаки горит завод «Авитек», где производят ракеты для ЗРК. Атакованы склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти

Губернатор Кировской области Александр Соколов утром 24 июля сообщил об атаке на предприятие в Кирове. Есть пострадавшие. Название предприятия губернатор не уточнил.

Astra пишет со ссылкой на жителей Кирова о взрывах и пожаре. OSINT-анализ издания показал, что горит АО «Вятское машиностроительное предприятие „АВИТЕК“» (АО «ВМП „АВИТЕК“»), находящееся по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, 1А. По данным проекта ГУР War & Sanctions, завод специализируется на производстве зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», ракет-мишеней и другой продукции военного назначения. Предприятие также имеет отношение к производству ЗРК «Тор».

О пожаре на заводе «АВИТЕК» сообщает и проект OSINTtechnical. По его данным, в одно из зданий попала крылатая ракета. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что в «АВИТЕК» попала украинская крылатая ракета «Фламiнго».