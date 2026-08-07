Wildberries включила атаки дронов в страховку заказов. Незаказанные товарные остатки на складах она не покрывает

С 7 августа добровольная страховка заказов для продавцов Wildberries распространяется на новый вид риска, следует из обновленных условий сервиса, которые изучил The Insider. В покрытие включили повреждение или утрату товара из-за терактов, диверсий и атак беспилотников. Страховым случаем также могут признать их последствия, например, пожар после падения обломков дрона.

Максимальная компенсация составит 50 тысяч рублей за единицу товара, но не более 100 тысяч рублей за один страховой случай. Точный размер выплаты страховая компания определит после обращения продавца. На рассмотрение заявления и перечисление денег отводится до 14 дней.

«Как и в случае с другими рисками, страховая защита покрывает периоды доставки, хранения в ПВЗ и обратной логистики в случае отказа, возврата или невыкупа заказа. Списание за страхование по этому случаю также проходит раз в день общей суммой. В финансовых отчетах ничего не меняется».

Продавцы не смогут получить по этой программе выплаты за незаказанные товары, уничтоженные при недавних ударах по складам. При этом Wildberries может отдельно компенсировать их стоимость по собственному решению, однако получить выплату одновременно от маркетплейса и страховой компании за один товар нельзя.

После расширения покрытия Wildberries повысила стоимость страховки. С 7 августа тариф составляет от 1,96% до 5,6% от цены товара, в зависимости от его категории. Ранее минимальная ставка составляла 1,4%, а максимальная — 4%, то есть обе выросли на 40%.

Для продавцов, которые уже пользуются сервисом, тариф изменится автоматически. Плату списывают после каждого оформленного заказа, независимо от того, выкупит ли покупатель товар. Если один и тот же товар заказали пять раз, но выкупили только один, продавец заплатит за страхование всех пяти заказов.

Сервис страхования заказов Wildberries заработал в феврале 2025 года. На этапе тестирования единый тариф составлял 1,4% от стоимости товара. Позднее ставку разделили по категориям: 1,4% — для электроники и бытовой техники, 4% — для одежды, обуви и аксессуаров, 2% — для остальных товаров.

Незадолго до начала серии ударов Wildberries включила атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих маркетплейс от ответственности за утраченные товары, писал The Insider. Несмотря на это, компания пообещала добровольно компенсировать продавцам часть потерь. Некоторые предприниматели рассказывали, что первые выплаты оказались несопоставимы с понесенным ущербом.

К 3 августа стоимость уничтоженных товаров продавцов оценивалась в 215–280 млрд рублей. Один предприниматель при потере товаров примерно на 5 млн рублей получил от Wildberries 1980 рублей, другой при ущербе в 738 тысяч рублей — около 41 тысячи.

Ранее страховой партнер Ozon повысил тариф на страхование товаров от атак беспилотников в 3,3 раза. У этой программы шире период покрытия: полис распространяется на товары на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи и на других этапах логистики. Однако получить выплату можно только в том случае, если происшествие официально квалифицировано как теракт или диверсия.