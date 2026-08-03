Потери продавцов Wildberries после атак на склады оцениваются в 215–280 млрд рублей — Forbes

Продавцы Wildberries могли потерять товары на 215–280 млрд рублей в результате атак украинских беспилотников на склады маркетплейса, пишет журнал Forbes со ссылкой на аналитиков. Эта сумма касается только хранившихся на складах товаров. В нее не входит стоимость зданий, оборудования, сортировочных линий, нарушение поставок и потери от снижения продаж.

Расчет основан на последствиях пожара на складе Wildberries в Шушарах в 2024 году. Тогда за уничтоженные товарные остатки продавцам компенсировали около 35 млрд рублей. Площадь этого склада составляла 112 тысяч кв. м.

По состоянию на 2 августа беспилотники атаковали склады Wildberries общей площадью от 1,21 млн до 1,47 млн квадратных метров. Повреждения могли получить от 893 тысяч до 1,15 млн квадратных метров площади объектов. Это 17–22% всей публично заявленной складской инфраструктуры маркетплейса.

Оценка не учитывает атаку на логистический центр во Владимирской области утром 3 августа. Он стал как минимум 18-м объектом Wildberries, попавшим под удар с середины июля.

Восстановление самих складов может потребовать еще 62,5–80,8 млрд рублей. Расчет сделан исходя из стоимости работ около 70 тысяч рублей за квадратный метр без НДС. Таким образом, потенциальные потери продавцов в несколько раз превышают расходы на восстановление логистической инфраструктуры.

Число пострадавших предпринимателей официально не раскрывается. Однако участники рынка полагают, что товары могли потерять несколько сотен тысяч продавцов. Только после пожара на складе в Ленинградской области региональные власти насчитали около 1,5 тысячи пострадавших предпринимателей.

Wildberries к концу июля публично отчиталась о выплатах более 40 млн рублей пострадавшим при атаках. Руководство компании также отчитывалось о начале выплат предпринимателям, потерявшим товар. Деньги пока в основном получают продавцы с небольшим оборотом. Точная сумма не раскрывается.

Опрошенные Forbes предприниматели рассказали о значительной разнице между потерями и компенсациями. Один из продавцов оценил стоимость сгоревших спортивных костюмов в 738 тысяч рублей, но получил около 41 тысячи. Другому предпринимателю при ущербе примерно в 5 млн рублей перечислили 1980 рублей. Некоторые продавцы пока не получили ничего.

Wildberries также предоставила отдельным предпринимателям скидки на хранение и транзитные поставки, кредитные каникулы и возможность получить льготное финансирование. Сбербанк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов от бизнеса, потерявшего товары на складах в Котовске и Электростали.

Незадолго до начала ударов по складам Wildberries изменила оферту и освободила себя от ответственности за утрату товаров при атаках беспилотников и терактах. Некоторые продавцы уже подготовили досудебные претензий к маркетплейсу.