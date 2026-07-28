Wildberries объявила о выплате пострадавшим после атак более 40 млн рублей. Сумму выплат продавцам, потерявшим товар, компания не раскрыла

В Wildberries отчитались о выплате более 40 млн рублей людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Первые переводы тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили 21 июля. Число получателей и распределение общей суммы в компании не раскрыли.

После первых атак основательница Wildberries Татьяна Ким обещала выплатить семьям погибших по 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн. В компании также утверждают, что оказали психологическую помощь нескольким сотням человек. Всего в результате атак на объекты Wildberries погибли как минимум девять.

Объявленные 40 млн рублей не включают стоимость уничтоженных товаров и поврежденных складов. Выплаты продавцам компания проводит по отдельной программе: как утверждается, первые начисления начали получать более 88 тысяч селлеров, причем деньги предполагается переводить несколькими траншами. Общую сумму этих выплат Wildberries пока не называла.

Товарные остатки продавцов на складах только в Электростали и Котовске аналитик Data Insight Сергей Семко оценивал в 150–235 млрд рублей, назвав 150–170 млрд «осторожным коридором». Возможные потери селлеров в Краснодаре и Невинномысске по состоянию на 22 июля агентство оценило еще в 100–120 млрд рублей при условии полной загрузки складов и уничтожения большей части товаров. Таким образом, предварительная оценка потерь продавцов только на этих четырех объектах составляет 250–355 млрд рублей.

Эта сумма не учитывает стоимость самих логистических центров. Восстановление складов в Электростали и Котовске участники рынка оценивали в 21,5–35,8 млрд рублей. Официальной оценки общего ущерба Wildberries не публиковала.

К 24 июля атакам подверглись несколько логистических объектов компании, на которые приходилось более 10% ее складских мощностей. Data Insight предварительно оценил ущерб от атак на склады в Шушарах и Уткиной Заводи в 53–76 млрд рублей. Отдельной оценки потерь в Симферополе пока нет. Wildberries сообщала, что часть площадей и товаров на этих объектах удалось сохранить.

Размер выплат селлерам также остается неизвестным. Некоторые предприниматели рассказывали о несопоставимых с потерями первых траншах: один из продавцов, лишившийся товаров на 4,6 млн рублей, получил 19 тысяч — менее 1% заявленного ущерба. Компания объясняет, что выплаты будут поступать частями. Действующая оферта относит атаки беспилотников к форс-мажору, освобождающему маркетплейс от обязанности возмещать потери.