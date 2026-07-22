«Яндекс Маркет» вслед за Wildberries и Ozon снял с себя ответственность за неисполнение обязательств из-за атак дронов

«Яндекс Маркет» освободил себя от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, вызванное атаками беспилотников, ракетными ударами и другими боевыми действиями, обратило внимание издание «Вёрстка».

Новая редакция соглашения о размещении товаров была опубликована 20 июля и вступила в силу в тот же день. В документе последствия применения, запуска или падения беспилотников, ракет, боеприпасов и другой военной техники отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Туда же включили обстрелы, взрывы и воздействие взрывной волны.

В перечень форс-мажорных обстоятельств также вошли теракты, военные и оборонительные действия, введение чрезвычайного или военного положения и других специальных правовых режимов. Кроме того, маркетплейс упомянул забастовки, беспорядки, восстания, митинги, запреты государственных органов на перемещение и стихийные бедствия.

Предыдущая редакция соглашения, опубликованная 1 июля, подробного списка чрезвычайных обстоятельств не содержала. При этом она освобождала от ответственности при форс-мажоре обе стороны договора. В новой версии такая формулировка относится только к исполнителю — «Яндекс Маркету».

Из договора также исчезло требование немедленно уведомлять другую сторону о наступлении форс-мажора и подтверждать его наличие. Таким образом, маркетплейс больше не обязан отдельно сообщать продавцам, что ссылается на чрезвычайные обстоятельства как на причину неисполнения обязательств.

Ранее аналогичные положения внесли в свои договоры Ozon и Wildberries. Wildberries включил атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень форс-мажорных обстоятельств, освобождающих компанию от ответственности за утраченные товары.

Новая оферта «Яндекс Маркета» появилась через два дня после атак дронов на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Еще через два дня беспилотники атаковали склады компании в Краснодаре и Невинномысске.

После атак Wildberries пообещала произвести выплаты продавцам за утраченные товары, несмотря на положение оферты об отсутствии такой обязанности. Методика расчета компенсаций и сроки их перечисления пока не раскрыты.