Дроны атаковали склад Wildberries во Владимирской области и технический университет в Белгороде

В Wildberries признали, что атакованный объект — это логистический центр компании. На месте вспыхнул пожар, людей эвакуировали:

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

По данным украинских мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о логистическом центре «Владимир — Воршинское» возле деревни Хрястово. На опубликованных кадрах очевидцев виден большой столб дыма, поднимающийся над этой территорией. Он стал 18-м объектом Wildberries, атакованным с середины июля.