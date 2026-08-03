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Новости

Дроны атаковали склад Wildberries во Владимирской области и технический университет в Белгороде

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Украинские беспилотники в ночь на понедельник, 3 августа, атаковали складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По словам главы региона, как минимум два человека пострадали.

Telegramhttps://t.me/astrapress/121060

В Wildberries признали, что атакованный объект — это логистический центр компании. На месте вспыхнул пожар, людей эвакуировали:

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах».

По данным украинских мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о логистическом центре «Владимир — Воршинское» возле деревни Хрястово. На опубликованных кадрах очевидцев виден большой столб дыма, поднимающийся над этой территорией. Он стал 18-м объектом Wildberries, атакованным с середины июля.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/27924

В ту же ночь два беспилотника атаковали здание на территории Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, пишет местный Telegram-канал «Пепел». На кадрах виден масштабный пожар.

Telegramhttps://t.me/belpepel/23540

Врио губернатора Александр Шуваев подтвердил ночной налет беспилотников на Белгород, однако не раскрыл конкретные цели. По его словам, под удар попали некие соцобъект и два коммерческих склада.

Корпус БГТУ после ночной атаки, 3 августа 2026 года

Корпус БГТУ после ночной атаки, 3 августа 2026 года

«Пепел» / Telegram

Сам университет ранее сообщал о разработке автоматизированной системы управления БПЛА на базе российского микропроцессора «Миландр». В БГТУ утверждали, что система предназначена для гражданского применения: мониторинга линий электропередачи и теплотрасс, а также аэрофотосъемки.

Telegramhttps://t.me/trueBSTU/17812

Летом вуз организовал для школьников курс по проектированию беспилотных систем.

БГТУ имени Шухова / Telegram

БГТУ имени Шухова / Telegram

Пожар после ночной атаки также вспыхнул в аннексированной Россией Керчи. По данным издания Astra, место возгорания находится на улице Карла Маркса: горит малоэтажный жилой дом по этому адресу либо одно из двух вплотную примыкающих к нему зданий.

Astra / Telegram

Astra / Telegram

Минобороны РФ отчиталось о перехвате более 130 украинских беспилотников над девятью областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Черным морем.

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