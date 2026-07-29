Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, начала искать складские помещения в Казахстане, чтобы перенести часть логистических мощностей за пределы России после серии атак украинских беспилотников на склады компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По словам одного из собеседников издания, Wildberries ищет около 100 тысяч квадратных метров складских площадей. Другой источник утверждает, что компания готова арендовать весь доступный объем качественных складов в Казахстане, где предложение ограничено. По данным издания, часть товаров российских продавцов могут перенаправить на казахстанские склады, чтобы снизить риски новых атак.

В самой RWB заявили, что продолжают плановое развитие логистической инфраструктуры. В компании напомнили, что в Алматы строится логистический комплекс площадью более 100 тысяч кв. м, а в Астане возводится объект площадью 160 тысяч кв. м, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Также в компании сообщили, что сейчас перераспределяют товары между различными складами для повышения устойчивости логистической сети.

По данным «Коммерсанта», Wildberries также продолжает искать новые складские площади в России, однако сталкивается с отказами собственников. Источники издания утверждают, что владельцы складов опасаются сдавать помещения маркетплейсу, поскольку считают их потенциальной целью для атак беспилотников. Кроме того, стандартные страховые полисы не покрывают ущерб от ударов БПЛА.

Серия атак на склады Wildberries продолжается с 18 июля. Под удары уже попадали логистические комплексы в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской, Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Утром 29 июля украинские беспилотники атаковали сортировочный комплекс Wildberries в Рязани, после чего компания временно ограничила его работу и эвакуировала сотрудников.