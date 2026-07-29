Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.7

EUR

89.63

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

597

 

 

 

 

 

Новости

Украинские беспилотники атаковали в Рязани сортировочный комплекс Wildberries и НПЗ

The Insider
Иллюстрация к материалу

В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали Рязань. В результате удара загорелся сортировочный комплекс Wildberries в индустриальном парке «Рязанский», также под атаку попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе отражается «массовая атака БПЛА», а на территории одного из предприятий произошло возгорание. Позже он заявил, что из-за падения обломков беспилотников возникли пожары «на промышленных территориях», шесть человек были госпитализированы. По словам губернатора, угрозы их жизни нет.

OSINT-проект world.militares геолоцировал атакованный логистический центр Wildberries, расположенный в районе села Тюшево. 

Telegramhttps://t.me/theinsru/4000

Кроме того, под удар попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод — мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео с дымом над промышленным предприятием и звуками стрельбы. 

Рязанский НПЗ входит в структуру «Роснефти» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод уже неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. По данным Reuters, после удара 15 мая предприятие было вынуждено остановить работу.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте