Украинские беспилотники атаковали в Рязани сортировочный комплекс Wildberries и НПЗ

В ночь на 29 июля украинские беспилотники атаковали Рязань. В результате удара загорелся сортировочный комплекс Wildberries в индустриальном парке «Рязанский», также под атаку попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в городе отражается «массовая атака БПЛА», а на территории одного из предприятий произошло возгорание. Позже он заявил, что из-за падения обломков беспилотников возникли пожары «на промышленных территориях», шесть человек были госпитализированы. По словам губернатора, угрозы их жизни нет.

OSINT-проект world.militares геолоцировал атакованный логистический центр Wildberries, расположенный в районе села Тюшево.