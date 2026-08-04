Перенос дорогих товаров Ozon в ПВЗ может быть связан с требованиями страховщиков. Участники рынка ожидают повышения цен на ряд позиций — «Ъ»

Ozon начал перемещать часть дорогостоящих товаров со своих складов в ближайшие пункты выдачи заказов. Речь идет прежде всего об электронике, технике и брендовых вещах, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление, которое маркетплейс разослал продавцам. Расходы на перевозку товаров Ozon возьмет на себя.

Один из продавцов рассказал изданию, что перемещение товаров в ПВЗ началось в ночь на воскресенье, 2 августа. Другой собеседник «Коммерсанта» уточнил, что мера касается только ограниченного числа категорий и не затронет значительную часть ассортимента. Перемещение дорогой техники и электроники также подтвердил генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

В самом Ozon комментировать решение отказались. Председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко предположил, что маркетплейс частично освобождает свои склады. Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых связал действия компании с попыткой снизить риски на фоне участившихся атак беспилотников на логистическую инфраструктуру.

По его версии, рассредоточить дорогие товары от маркетплейс могли потребовать страховщики. Перемещение продукции в ПВЗ может позволить Ozon снизить стоимость страхования или сохранить действующие тарифы, считает Молодых. Однако ни компания, ни ее страховой партнер эту связь официально не подтверждали.

В конце июля страховой партнер Ozon, компания «Ингосстрах», повысил тариф на страхование товаров от атак беспилотников в 3,3 раза, с 0,0035% до 0,0115% стоимости продукции в день. Для новых клиентов ставка действует с 28 июля, для уже застрахованных продавцов она повысится 27 августа. Условия покрытия при этом не изменились.

Полис распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, ПВЗ и на других этапах логистики Ozon. Получить выплату за повреждение или утрату продукции в результате атаки беспилотника можно только в том случае, если происшествие официально квалифицировано как диверсия или теракт. При наступлении страхового случая Ozon должен сформировать перечень уничтоженных товаров и подготовить документы для страховщика.

Вместимость пунктов выдачи может ограничить масштаб и продолжительность перераспределения товаров. По данным МАРМП, складская зона стандартного ПВЗ Ozon занимает от 10 до 30 кв. м, поэтому хранение там значительных объемов продукции способно помешать обычной работе точки. В «Infoline-Аналитике», однако, считают, что распределить ограниченную часть товаров можно без существенной нагрузки: у Ozon более 85 тысяч пунктов выдачи по всей России. В МАРМП допустили, что дополнительные расходы на логистику могут привести к росту цен на электронику и брендовые товары на 3–7% в ближайшие месяцы.

Перемещение товаров началось на фоне продолжающихся ударов по складам Wildberries. В ночь на 4 августа беспилотники атаковали еще три объекта компании: в Московской, Ленинградской и Тверской областях. В промзоне Новоселки под Чеховом погибли пять человек, еще десять получили ранения, в Красном Бору загорелся логистический комплекс, а в Эммауссе повреждена стена склада.

Ранее Ozon освободил себя от требований продавцов, связанных с военными действиями, атаками беспилотников и ракет, обстрелами и взрывами. Аналогичные положения появились в офертах Wildberries и «Яндекс Маркета». Таким образом, стандартный договор не обязывает маркетплейс возмещать подобный ущерб.

Ко 2 августа были выведены из эксплуатации 16 из 26 крупнейших логистических хабов Wildberries площадью более 15 тысяч квадратных метров. Общая поврежденная площадь оценивалась в 893 тысячи — 1,15 млн кв. м, или 17–22% всей публично заявленной складской инфраструктуры маркетплейса. В эти расчеты не входят атаки 3 и 4 августа.

Возможные потери продавцов Wildberries от уничтожения товаров оцениваются в 215–280 млрд рублей. Сюда не входят стоимость зданий, оборудования и сортировочных линий, расходы на восстановление складов и убытки от перебоев с поставками. Точное число пострадавших предпринимателей и общую сумму перечисленных им компенсаций Wildberries не раскрывала.