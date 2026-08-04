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Новости

Дроны вновь атаковали склады Wildberries. Под удар попали сразу три логистических центра

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали объекты Wildberries в Московской, Ленинградской и Тверской областях. В подмосковном Чехове погибли пять человек, еще десять получили ранения. На складе в Красном Бору начался пожар, а у логистического центра в Эммауссе повреждена стена.

Налету дронов подверглась промзона Новоселок в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьëв. На месте вспыхнуло несколько пожаров, самый крупный — на складе. Сначала глава региона сообщил о пяти погибших, вскоре уточнил, что в результате атаки пострадали 10 человек, некоторых из них госпитализировали.

По информации из открытых источников, в районе атакованной территории расположен склад маркетплейса Wildberries, обнаружил The Insider. Об ударе по объекту компании также пишет издание Astra, которое проанализировало кадры очевидцев.

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В самой организации на момент публикации не подтверждали атаку на комплекс в Чехове. В промышленной зоне также находятся объекты множества других компаний, в том числе распределительный центр «Ленты».

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Еще один склад Wildberries попал под удар в поселке Красный Бор в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе компании-владельце маркетплейса. На месте вспыхнул пожар, людей эвакуировали, прием поставок приостановлен. По словам губернатора Александра Дрозденко, один человек пострадал. В сети распространились кадры, на которых виден большой столб дыма.

Изображение из галереи

Exilenova+ / Telegram

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Весной этого года логистический комплекс Wildberries в Красном Бору расширили до 154 тысяч кв. м. Его заявленная вместимость — более 57 млн единиц товара. Компания называла склад ключевым хабом на северо-западе России.

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Еще один объект Wildberries поврежден в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. Как сообщили региональные власти, при отражении атаки обломок беспилотника частично разрушил стену склада. Сотрудники не пострадали, на месте работают экстренные службы.

Склады Wildberries подвергаются ударам почти ежедневно уже несколько недель подряд. Украинские удары беспилотниками вывели из строя почти две трети крупнейших логистических хабов Wildberries. Продавцы  могли потерять товары на 215–280 млрд рублей в результате атак украинских беспилотников на склады маркетплейса.

Украинская сторона официально пока не комментировала сегодняшние атаки. Ранее Киев объяснял удары по объектам Wildberries их предполагаемым участием в снабжении российской армии и поставках компонентов двойного назначения. Основательница компании Татьяна Ким это отрицала и утверждала, что на маркетплейсе продаются те же категории товаров, что на Amazon и Alibaba.

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