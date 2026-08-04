Дроны вновь атаковали склады Wildberries. Под удар попали сразу три логистических центра

В ночь на 4 августа беспилотники атаковали объекты Wildberries в Московской, Ленинградской и Тверской областях. В подмосковном Чехове погибли пять человек, еще десять получили ранения. На складе в Красном Бору начался пожар, а у логистического центра в Эммауссе повреждена стена.

Налету дронов подверглась промзона Новоселок в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьëв. На месте вспыхнуло несколько пожаров, самый крупный — на складе. Сначала глава региона сообщил о пяти погибших, вскоре уточнил, что в результате атаки пострадали 10 человек, некоторых из них госпитализировали.

По информации из открытых источников, в районе атакованной территории расположен склад маркетплейса Wildberries, обнаружил The Insider. Об ударе по объекту компании также пишет издание Astra, которое проанализировало кадры очевидцев.