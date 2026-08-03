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Украинские беспилотники вывели из строя почти две трети крупнейших логистических хабов Wildberries

The Insider
Фото: «Мегаполис Онлайн»

Фото: «Мегаполис Онлайн»

Украинские удары беспилотниками за последние две недели вывели из строя почти две трети крупнейших логистических хабов Wildberries. Об этом сообщает проект DroneBomber. По его данным, по состоянию на 2 августа были выведены из эксплуатации около 16 крупнейших складских комплексов компании.

Хотя у Wildberries около 200 логистических объектов по всей России и поврежденные склады составляют лишь около 8% всей инфраструктуры компании, однако, как отмечают аналитики DroneBomber, этот показатель не отражает реального масштаба ущерба, поскольку удары пришлись именно по крупнейшим распределительным центрам.

По оценке проекта, у Wildberries насчитывается всего 26 логистических хабов площадью более 15 тысяч квадратных метров. Из них 16 объектов, или около 62%, выведены из строя.

«Эти склады обслуживали основную часть грузопотока компании, поэтому их потеря оказывает несоразмерно более сильное влияние на логистику, чем может показаться по общему числу поврежденных объектов», — говорится в сообщении DroneBomber.

По данным российского Forbes, ко 2 августа под удары попали склады общей площадью 1,21–1,47 млн квадратных метров, из которых повреждения получили 893 тысячи — 1,15 млн квадратных метров. Это составляет 17–22% всей публично заявленной складской инфраструктуры маркетплейса. При этом оценка не учитывает атаку на логистический центр во Владимирской области утром 3 августа, который стал как минимум 18-м объектом Wildberries, подвергшимся ударам с середины июля.

По оценке аналитиков, продавцы могли потерять товары на сумму от 215 млрд до 280 млрд рублей. Эта оценка касается только стоимости товарных запасов и не включает стоимость самих зданий, оборудования, сортировочных линий, перебои с поставками и потери от снижения продаж.

Расчет основан на последствиях пожара на складе Wildberries в Шушарах в 2024 году. Тогда за уничтоженные товары продавцам выплатили около 35 млрд рублей, а площадь сгоревшего склада составляла 112 тысяч квадратных метров.

Восстановление поврежденных логистических центров, по оценке Forbes, потребует еще 62,5–80,8 млрд рублей. Таким образом, потенциальные потери продавцов в несколько раз превышают стоимость восстановления складской инфраструктуры.

Точное число пострадавших предпринимателей не раскрывается. Однако участники рынка полагают, что потерять товары могли несколько сотен тысяч продавцов. Для сравнения, после пожара в Шушарах власти Ленинградской области сообщали примерно о 1,5 тысячи пострадавших предпринимателей.

К концу июля Wildberries сообщила о выплате более 40 млн рублей пострадавшим в результате атак. Компания также заявляла о начале выплат компенсаций предпринимателям, потерявшим товар, однако, по данным Forbes, пока выплаты в основном получают продавцы с небольшим оборотом, а их общий объем не раскрывается.

Опрошенные изданием предприниматели рассказали о значительном расхождении между размером ущерба и компенсациями. Один из продавцов оценил стоимость сгоревших спортивных костюмов в 738 тысяч рублей, но получил около 41 тысячи рублей. Другой предприниматель при ущербе примерно в 5 млн рублей получил компенсацию всего 1980 рублей. Некоторые продавцы, по их словам, пока не получили никаких выплат.

Кроме того, Wildberries предоставила части предпринимателей скидки на хранение и транзитные поставки, кредитные каникулы и возможность льготного финансирования. Сбербанк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов от бизнеса, потерявшего товары на складах в Котовске и Электростали.

Как отмечает Forbes, незадолго до начала серии атак Wildberries изменила условия оферты, освободив себя от ответственности за утрату товаров в результате терактов и атак беспилотников. Некоторые продавцы уже подготовили досудебные претензии к маркетплейсу.

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