Украинские беспилотники вывели из строя почти две трети крупнейших логистических хабов Wildberries

Украинские удары беспилотниками за последние две недели вывели из строя почти две трети крупнейших логистических хабов Wildberries. Об этом сообщает проект DroneBomber. По его данным, по состоянию на 2 августа были выведены из эксплуатации около 16 крупнейших складских комплексов компании.

Хотя у Wildberries около 200 логистических объектов по всей России и поврежденные склады составляют лишь около 8% всей инфраструктуры компании, однако, как отмечают аналитики DroneBomber, этот показатель не отражает реального масштаба ущерба, поскольку удары пришлись именно по крупнейшим распределительным центрам.

По оценке проекта, у Wildberries насчитывается всего 26 логистических хабов площадью более 15 тысяч квадратных метров. Из них 16 объектов, или около 62%, выведены из строя.

«Эти склады обслуживали основную часть грузопотока компании, поэтому их потеря оказывает несоразмерно более сильное влияние на логистику, чем может показаться по общему числу поврежденных объектов», — говорится в сообщении DroneBomber.

По данным российского Forbes, ко 2 августа под удары попали склады общей площадью 1,21–1,47 млн квадратных метров, из которых повреждения получили 893 тысячи — 1,15 млн квадратных метров. Это составляет 17–22% всей публично заявленной складской инфраструктуры маркетплейса. При этом оценка не учитывает атаку на логистический центр во Владимирской области утром 3 августа, который стал как минимум 18-м объектом Wildberries, подвергшимся ударам с середины июля.

По оценке аналитиков, продавцы могли потерять товары на сумму от 215 млрд до 280 млрд рублей. Эта оценка касается только стоимости товарных запасов и не включает стоимость самих зданий, оборудования, сортировочных линий, перебои с поставками и потери от снижения продаж.

Расчет основан на последствиях пожара на складе Wildberries в Шушарах в 2024 году. Тогда за уничтоженные товары продавцам выплатили около 35 млрд рублей, а площадь сгоревшего склада составляла 112 тысяч квадратных метров.

Восстановление поврежденных логистических центров, по оценке Forbes, потребует еще 62,5–80,8 млрд рублей. Таким образом, потенциальные потери продавцов в несколько раз превышают стоимость восстановления складской инфраструктуры.

Точное число пострадавших предпринимателей не раскрывается. Однако участники рынка полагают, что потерять товары могли несколько сотен тысяч продавцов. Для сравнения, после пожара в Шушарах власти Ленинградской области сообщали примерно о 1,5 тысячи пострадавших предпринимателей.

К концу июля Wildberries сообщила о выплате более 40 млн рублей пострадавшим в результате атак. Компания также заявляла о начале выплат компенсаций предпринимателям, потерявшим товар, однако, по данным Forbes, пока выплаты в основном получают продавцы с небольшим оборотом, а их общий объем не раскрывается.

Опрошенные изданием предприниматели рассказали о значительном расхождении между размером ущерба и компенсациями. Один из продавцов оценил стоимость сгоревших спортивных костюмов в 738 тысяч рублей, но получил около 41 тысячи рублей. Другой предприниматель при ущербе примерно в 5 млн рублей получил компенсацию всего 1980 рублей. Некоторые продавцы, по их словам, пока не получили никаких выплат.

Кроме того, Wildberries предоставила части предпринимателей скидки на хранение и транзитные поставки, кредитные каникулы и возможность льготного финансирования. Сбербанк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов от бизнеса, потерявшего товары на складах в Котовске и Электростали.

Как отмечает Forbes, незадолго до начала серии атак Wildberries изменила условия оферты, освободив себя от ответственности за утрату товаров в результате терактов и атак беспилотников. Некоторые продавцы уже подготовили досудебные претензии к маркетплейсу.