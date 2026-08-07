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Wildberries предложит владельцам ПВЗ и других помещений открывать свои хабы для хранения товаров селлеров после атак на логистические центры

The Insider
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Wildberries начинает тестировать партнерскую программу открытия хабов для хранения и обработки товаров — маркетплейс объявил об этом в рамках комплекса мер поддержки продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Компания предлагает владельцам и арендаторам подходящих помещений открывать такие хабы и получать за это вознаграждение.

Платить партнерам за обработку, хранение и отгрузку товаров селлеров будут площадки. Сами хабы должны будут принимать, комплектовать и отгружать заказы, а также отвозить их в сортировочные центры маркетплейса.

Заявки на участие принимаются от собственников и арендаторов помещений в любом регионе России. Где именно в итоге появятся хабы, в компании обещают решить, исходя из того, насколько активно потенциальные партнеры проявят интерес.

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила:

«Мы запустили еще одну опцию для наших партнеров, новую партнерскую программу — дополнительно к действующей модели FBW. Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода».

Ранее стало известно, что продавцы Wildberries могли лишиться товаров на 215–280 млрд рублей из-за ударов украинских беспилотников по складам маркетплейса. К концу июля компания публично отчиталась о выплатах пострадавшим при атаках на сумму более 40 млн рублей, а размер компенсаций селлерам, потерявшим товар, не раскрывала. Незадолго до начала ударов маркетплейс изменил оферту, сняв с себя ответственность за утрату товаров при атаках дронов и терактах, и часть продавцов уже готовит досудебные претензии.

В то же время «Коммерсантъ» отмечает, что в Самаре массово выставляются на продажу ПВЗ Wildberries — издание насчитало как минимум 25 таких точек.

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