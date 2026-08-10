В Нижнекамске беспилотники атаковали промышленные объекты, 12 человек погибли. Под удар, вероятно, попал «Нижнекамскнефтехим»

«Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг СИБУР и является одним из крупнейших нефтехимических предприятий Европы. Оно производит каучук, пластик, этилен и другую нефтехимическую продукцию. Предприятие входит в десятку крупнейших мировых производителей синтетических каучуков.

Промзона Нижнекамска, где также расположены нефтеперерабатывающие предприятия «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК», неоднократно подвергалась атакам. В июне Генштаб ВСУ заявил об ударах по обоим НПЗ, а The Insider обнаружил возгорание в промышленной зоне на данных спутниковой системы NASA Firms. В начале июля Astra предположила, что попавший на видео беспилотник упал на территории «ТАИФ-НК».