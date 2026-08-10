В Нижнекамске беспилотники атаковали промышленные объекты, 12 человек погибли. Под удар, вероятно, попал «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск утром подвергся массированной воздушной атаке. Как утверждают власти Татарстана, беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты. В результате погибли люди, однако число погибших и пострадавших пока не раскрывается. В пресс-службе главы республики не уточнили, какие именно предприятия и здания получили повреждения. В Татарстане объявили траур. В город направлены дополнительные бригады медиков из Набережных Челнов.
Обновлено: В результате атаки погибли 12 человек, еще 39 получили ранения, сообщил глава Нижнекамска Радмир Беляев. Подробностей он не привел.
Обновлено, 16:16: Число погибших увеличилось до 13, сообщили в пресс-службы главы республики. Как утверждают в следственном комитете, среди них есть ребенок. Возбуждено уголовное дело. Среди погибших оказалась девочка примерно пяти лет. Как утверждает ТАСС со ссылкой на местную жительницу, во время атаки ребенок спал на балконе квартиры на Школьном бульваре. По словам очевидца, беспилотник врезался в дерево и взорвался. Как добавили в республиканском Минздраве, девочка умерла до прибытия медиков.
Издание Astra провело OSINT-анализ одного из опубликованных видео и пришло к выводу, что атаке, вероятно, подверглось предприятие «Нижнекамскнефтехим». На кадрах, снятых местными жителями, видны пожар и поднимающийся над промзоной столб дыма. Официально место попадания пока не подтверждено.
«Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг СИБУР и является одним из крупнейших нефтехимических предприятий Европы. Оно производит каучук, пластик, этилен и другую нефтехимическую продукцию. Предприятие входит в десятку крупнейших мировых производителей синтетических каучуков.
Промзона Нижнекамска, где также расположены нефтеперерабатывающие предприятия «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК», неоднократно подвергалась атакам. В июне Генштаб ВСУ заявил об ударах по обоим НПЗ, а The Insider обнаружил возгорание в промышленной зоне на данных спутниковой системы NASA Firms. В начале июля Astra предположила, что попавший на видео беспилотник упал на территории «ТАИФ-НК».
Обновлено: Генштаб ВСУ отчитался об атаке на НПЗ «ТАНЕКО» в Нижнекамске, где возник пожар. Также, по утверждению украинского командования, были поражены ремонтный цех в Хрустальном Луганской области, склад материально-технического обеспечения в Новосёловке и полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области. Кроме того, Генштаб уточнил результаты предыдущих атак: 8 августа на Ильском НПЗ в Краснодарском крае была повреждена колонна первичной переработки нефти АВТ-6, а 3 августа на аэродроме «Гвардейское» в аннексированном Крыму уничтожены девять резервуаров с авиационным топливом и повреждены два ангара для авиатехники.
Ночная атака охватила не только Татарстан. В Минобороны РФ отчитались о перехвате 456 беспилотников над 16 регионами России и аннексированным Крымом. Сколько дронов было перехвачено непосредственно над Татарстаном, ведомство не уточнило. Украинская сторона на момент публикации атаку на Нижнекамск не комментировала.