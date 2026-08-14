Импортный бензин из Индии и Марокко третью неделю простаивает в Мурманске из-за спора о цене реализации — «Инфотэк»

Индийский и марокканский бензин, доставленный в Россию танкерами, до сих пор не разгружен в Мурманске: нефтяные компании и регуляторы не сошлись в цене, по которой топливо пойдет на внутренний рынок. Об этом «Инфотэк» рассказали три источника в отрасли. По словам одного из собеседников, поставщики из-за сложной логистики просят до 150 тысяч рублей за тонну, тогда как регуляторы настаивают на продаже по внутрироссийским биржевым ценам.

Еще один источник в трейдерских кругах сообщил изданию, что ему предлагали купить индийский АИ-92 сначала за 130 тысяч, а затем за 110 тысяч рублей за тонну — эту цифру подтвердил и другой трейдер. Для сравнения: биржевая цена АИ-92 по итогам торгов 13 августа составила 77,62 тысячи рублей за тонну по территориальному индексу европейской части страны, хотя показатели могут отличаться в зависимости от базиса и производителя. Разница между биржевой ценой и стоимостью на вторичном рынке моторных топлив в текущих условиях достигает 20–40 тысяч рублей за тонну, а отдельные сделки на вторичном рынке доходили до 140 тысяч.

Как ранее сообщалось, Россия начала морские поставки бензина из Индии после того, как удары украинских беспилотников по НПЗ спровоцировали топливный дефицит в ряде регионов, тогда же Госдума одобрила субсидии на импорт топлива, привязанные к стоимости индийских поставок. Первая партия объемом 42 тысячи тонн, произведенная индийской Nayara Energy (49,13% которой принадлежит «Роснефти»), прибыла в Россию 5 августа. Собеседники «Инфотэк» уточняют, что помимо нее в страну уже завезли бензин несколько других крупных нефтяных компаний, не раскрывая объемов.

С 29 июля Петербургская биржа ввела новые инструменты для торгов АИ-92 с базисом поставки «станция Кола» в Мурманской области, однако торги с этой площадки так и не стартовали — «стаканы стоят пустыми», рассказал источник в трейдерских кругах. При этом, по словам другого собеседника, в Козьмино несколько недель назад уже разгрузили танкер с топливом из Сингапура. Как подсчитал для «Инфотэк» трейдер, при котировке FOB Med $1110 за тонну с учетом премии за российское направление ($20), фрахта ($80) и портовой перевалки ($20) стоимость поставки в Россию достигает $1210 за тонну — это около 101,7 тысячи рублей по курсу 84,07 рубля за доллар без учета налогов. После акциза в 18 411 рублей за тонну и НДС 22% итоговая цена вырастает примерно до 146,6 тысячи рублей за тонну.

Без демпфирующего механизма, компенсирующего нефтяникам разницу между экспортной альтернативой и внутренней ценой, такие поставки означали бы для импортера прямой убыток, констатирует издание. В июле ФАС утвердила порядок расчета стоимости бензина на индийском рынке для этого демпфера: в июне стоимость импортной альтернативы АИ-92 составила 112,6 тысячи рублей за тонну — эта величина, рассчитанная агентством Argus исходя из средней цены в Индии, фрахта, страхования военных рисков и перевалки, и ляжет в основу компенсации.

В «Инфотэк» отмечают, что в условиях энергетического кризиса цены на нефтепродукты колеблются в широком диапазоне в течение месяца, из-за чего средние показатели не всегда отражают стоимость конкретной партии топлива. Это может существенно влиять на размер налогового вычета для компании-импортера.