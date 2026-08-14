Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.81

EUR

96.75

OIL

87.84

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

8705

 

 

 

 

 

Новости

Импортный бензин из Индии и Марокко третью неделю простаивает в Мурманске из-за спора о цене реализации — «Инфотэк»

The Insider
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Индийский и марокканский бензин, доставленный в Россию танкерами, до сих пор не разгружен в Мурманске: нефтяные компании и регуляторы не сошлись в цене, по которой топливо пойдет на внутренний рынок. Об этом «Инфотэк» рассказали три источника в отрасли. По словам одного из собеседников, поставщики из-за сложной логистики просят до 150 тысяч рублей за тонну, тогда как регуляторы настаивают на продаже по внутрироссийским биржевым ценам.

Еще один источник в трейдерских кругах сообщил изданию, что ему предлагали купить индийский АИ-92 сначала за 130 тысяч, а затем за 110 тысяч рублей за тонну — эту цифру подтвердил и другой трейдер. Для сравнения: биржевая цена АИ-92 по итогам торгов 13 августа составила 77,62 тысячи рублей за тонну по территориальному индексу европейской части страны, хотя показатели могут отличаться в зависимости от базиса и производителя. Разница между биржевой ценой и стоимостью на вторичном рынке моторных топлив в текущих условиях достигает 20–40 тысяч рублей за тонну, а отдельные сделки на вторичном рынке доходили до 140 тысяч.

Как ранее сообщалось, Россия начала морские поставки бензина из Индии после того, как удары украинских беспилотников по НПЗ спровоцировали топливный дефицит в ряде регионов, тогда же Госдума одобрила субсидии на импорт топлива, привязанные к стоимости индийских поставок. Первая партия объемом 42 тысячи тонн, произведенная индийской Nayara Energy (49,13% которой принадлежит «Роснефти»), прибыла в Россию 5 августа. Собеседники «Инфотэк» уточняют, что помимо нее в страну уже завезли бензин несколько других крупных нефтяных компаний, не раскрывая объемов.

С 29 июля Петербургская биржа ввела новые инструменты для торгов АИ-92 с базисом поставки «станция Кола» в Мурманской области, однако торги с этой площадки так и не стартовали — «стаканы стоят пустыми», рассказал источник в трейдерских кругах. При этом, по словам другого собеседника, в Козьмино несколько недель назад уже разгрузили танкер с топливом из Сингапура. Как подсчитал для «Инфотэк» трейдер, при котировке FOB Med $1110 за тонну с учетом премии за российское направление ($20), фрахта ($80) и портовой перевалки ($20) стоимость поставки в Россию достигает $1210 за тонну — это около 101,7 тысячи рублей по курсу 84,07 рубля за доллар без учета налогов. После акциза в 18 411 рублей за тонну и НДС 22% итоговая цена вырастает примерно до 146,6 тысячи рублей за тонну.

Без демпфирующего механизма, компенсирующего нефтяникам разницу между экспортной альтернативой и внутренней ценой, такие поставки означали бы для импортера прямой убыток, констатирует издание. В июле ФАС утвердила порядок расчета стоимости бензина на индийском рынке для этого демпфера: в июне стоимость импортной альтернативы АИ-92 составила 112,6 тысячи рублей за тонну — эта величина, рассчитанная агентством Argus исходя из средней цены в Индии, фрахта, страхования военных рисков и перевалки, и ляжет в основу компенсации.

В «Инфотэк» отмечают, что в условиях энергетического кризиса цены на нефтепродукты колеблются в широком диапазоне в течение месяца, из-за чего средние показатели не всегда отражают стоимость конкретной партии топлива. Это может существенно влиять на размер налогового вычета для компании-импортера.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Террористы» поневоле: кого ФСБ назначила виновными по делу о взрыве Крымского моста
  2. Обессиленный пол. Почему у мужчин во всем мире снижается тестостерон
  3. «Ощущение, будто сдирают кожу». Из книги Валерии Новодворской «По ту сторону отчаяния»
  4. Прощай, американское оружие! Как Европа выдавливает США из своего гособоронзаказа
  5. «Многие этот год просто не переживут». Как перебои с топливом влияют на бизнес в регионах России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте