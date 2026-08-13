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Грузинская компания завезла партию бензина в Абхазию, переживающую топливный кризис. Это допустимо в гуманитарных целях — премьер Кобахидзе

The Insider
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Частная грузинская компания завезла партию топлива в Абхазию, которая переживает топливный кризис. Как передает грузинское информагентство Interpressnews, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил это во время брифинга:

«В целом, подобное допускает наша действующая законодательная база, в том числе закон „Об оккупации“. Если какие-либо такие шаги были или будут предприняты, все они предпринимаются в рамках закона „Об оккупации“. Если мы можем облегчить положение населения, проживающего в Абхазии, мы сделаем и это, но сделаем в рамках закона „Об оккупации“.

Что касается завоза топлива, мы [правительство] его не поставляли, его завез бизнес. Если и в будущем у нас будет возможность облегчить положение проживающего там населения, грузинского или абхазского, мы это сделаем».

Как пишет издание «Новости Грузия», 11 августа TV Pirveli сообщил о движении бензовозов через Ингурский мост, ведущий с подконтрольной правительству Грузии территории в Абхазию, которую де-факто контролирует Россия. Позднее поставку подтвердили в правительстве частично признанной республики. Это заявление приводит абхазское издание «Апсныпресс»:

«Поставки топлива продолжают осуществляться из Российской Федерации в рамках законтрактованных объемов. Однако в связи со сложившимися обстоятельствами, вызванными внешними факторами, автомобильного топлива недостаточно для нужд Республики Абхазия. В связи с этим было принято решение о возможности поставки топлива из альтернативных источников. Участникам топливного рынка удалось найти возможность осуществить поставку бензина с территории Грузии».

Топливный кризис, охвативший Россию с июня из-за непрерывных украинских ударов по НПЗ, отразился на Абхазии, которая получает топливо из РФ. Продажа бензина в республике ограничена, на АЗС — очереди.

Власти Абхазии объясняют дефицит «особенностями логистики» в летний период. «Вы правильно обращаете внимание на перебои с поставками на некоторых автозаправочных станциях. Это связано с логистическими особенностями: все топливо доставляется железнодорожным транспортом. Как известно, летом приоритет отдается пассажирским поездам. Мы внимательно следим за ситуацией и контролируем ее, поэтому уверены, что коллапса не произойдет», — заявил глава правительства Владимир Делба на заседании кабинета.

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