Украина вывела из строя почти треть фактических мощностей российских НПЗ — Financial Times

Украине удалось вывести из строя почти половину (45%) номинальных и треть (33%) фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. Об этом сообщила газета The Financial Times, изучившая схемы НПЗ, фотографии, спутниковые снимки и данные тепловизионной съемки.

Как отметило издание, эти удары спровоцировали самый острый топливный кризис в России со времен распада СССР. Удары ВСУ планируются таким образом, чтобы вывести из строя наиболее труднозаменимые узлы НПЗ. О том, куда бить для максимальной эффективности, украинских военных инструктируют инженеры. Например, труднозаменяемыми узлами считается оборудование по обессоливанию и обезвоживанию нефти. Одна из таких установок была поражена на НПЗ в Омске.

Как пояснил The Financial Times аналитик по энергетической политике финского Центра исследования энергии и чистого воздуха Айзек Леви, подобные установки критически важны, поскольку находятся в самом начале технологического процесса переработки нефти. Даже если все остальное оборудование останется целым, поражение такой установки фактически остановит работу завода. Старший менеджер по моделированию компании Kpler Сумит Ритолия добавил, что повреждение подобных установок приводит к более длительным простоям НПЗ, чем удары по резервуарам хранения.

Анализ спутниковых снимков показал: большинство следов от атак на десять крупнейших НПЗ оставались видны из космоса спустя недели и даже месяцы после поражения. Издание подчеркивает, что даже после ремонта заводов их активность восстанавливается медленно.

The Financial Times выделила шесть наиболее пострадавших НПЗ. На данный момент полностью остановлена работа завода «Сургутнефтегаза» мощностью 408 тысяч баррелей в сутки в Киришах в Ленинградской области. Рязанский ПНЗ «Роснефти» (348 тысяч баррелей в сутки), а также волгоградский (342 тысячи) и нижегородский (345 тысяч) заводы «Лукойла» функционируют только на половину своих мощностей. Не работает НПЗ в Туапсе, на который в 2013 году лично приезжал Владимир Путин и восхищался его модернизацией. При этом крупнейший из списка НПЗ завод «Газпром нефти» в Омске (440 тысяч баррелей в сутки) работу, судя по всему, восстановил.

Как отмечает издание, российские НПЗ, согласно спутниковым снимкам, усилили защиту от беспилотников. Однако массированные и волновые удары Украины способны ее преодолевать.

Кампания ударов по НПЗ продолжается: в ночь на 31 июля ВСУ поразили завод «Лукойла» в Волгоградской области.

К середине июля российские нефтеперерабатывающие заводы совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год так и не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. По подсчетам The Insider, после атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ.