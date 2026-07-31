Украина атаковала склады Wildberries в Татарстане и Волгограде. Спутники зафиксировали тепловые аномалии у НПЗ в двух городах

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ночных атак беспилотников на Волгоградскую и Ростовскую области 31 июля. В Волгограде загорелись логистический комплекс Wildberries и предприятие топливно-энергетического комплекса, предположительно нефтеперерабатывающий завод. В Татарстане власти сообщили об атаках на логистический центр в Зеленодольске и промышленный узел Нижнекамска.

В Волгограде повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском. Возгорания произошли на предприятии ТЭК на юге города и в складских помещениях в Дзержинском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пять человек госпитализированы, их состояние власти не уточнили.

The Insider изучил данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS. В 04:39 по московскому времени 31 июля в промышленной зоне Дзержинского района Волгограда были зафиксированы четыре тепловые аномалии. Помимо центра Wildberries, в районе расположены другие промышленные объекты, включая завод буровой техники, табачную фабрику «Реемтсма-Волга», оптовую базу и территорию бывшего моторного завода.