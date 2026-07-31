Украина атаковала склады Wildberries в Татарстане и Волгограде. Спутники зафиксировали тепловые аномалии у НПЗ в двух городах

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ночных атак беспилотников на Волгоградскую и Ростовскую области 31 июля. В Волгограде загорелись логистический комплекс Wildberries и предприятие топливно-энергетического комплекса, предположительно нефтеперерабатывающий завод. В Татарстане власти сообщили об атаках на логистический центр в Зеленодольске и промышленный узел Нижнекамска.
В Волгограде повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском. Возгорания произошли на предприятии ТЭК на юге города и в складских помещениях в Дзержинском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Пять человек госпитализированы, их состояние власти не уточнили.
The Insider изучил данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS. В 04:39 по московскому времени 31 июля в промышленной зоне Дзержинского района Волгограда были зафиксированы четыре тепловые аномалии. Помимо центра Wildberries, в районе расположены другие промышленные объекты, включая завод буровой техники, табачную фабрику «Реемтсма-Волга», оптовую базу и территорию бывшего моторного завода.
Издание Astra также идентифицировало горящий объект как комплекс Wildberries в Бузулукском проезде площадью более 48 тысяч кв. м. Издание проанализировало опубликованные очевидцами фото и видео. В пресс-службе компании-владельца маркетплейса подтвердили атаку на логистический объект. По предварительным данным, на самом складе никто не пострадал. Прием поставок и отгрузку заказов перенесли на другие объекты.
Предприятием ТЭК, о пожаре на котором сообщил губернатор, предположительно является НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Об атаке на завод рассказывали местные жители, чьи сообщения приводит Astra. Независимого подтверждения пока нет. Однако на территории и в окрестностях НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» спутники зафиксировали многочисленные тепловые аномалии. Наиболее плотное скопление таких участков приходится непосредственно на промышленную площадку завода. Система может отображать в том числе штатно работающие газовые факелы.
Логистический центр тем временем попал под атаку в Зеленодольском районе Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев. Он утверждает, что после падения обломков разрушений и пострадавших нет. Какой именно объект атаковали, он не уточнил. По результатам анализа кадров Astra пишет, что под удар попал комплекс Wildberries на промышленной площадке «Зеленодольск». На опубликованных очевидцами видео видно задымление над этой территорией.
В районе логистического центра Wildberries в Зеленодольске cпутники не зафиксировали тепловых аномалий. Однако это не исключает кратковременного или небольшого возгорания, которое прекратилось до пролета спутника либо оказалось недостаточно интенсивным для обнаружения.
В пресс-службе Wildberries не подтвердили и не отвергли сообщения об ударе по центру в Татарстане и лишь сообщили, что склад работает штатно. Украинские мониторинговые Telegram-каналы также опубликовали видео взрыва беспилотника рядом, как утверждается, с логистическим комплексом Ozon в городе. В компании сообщили агентству ТАСС, что комплекс и находившиеся в нем товары не повреждены, а после эвакуации сотрудников склад возобновил работу.
Жители Нижнекамска сообщали о многочисленных взрывах и сильном горении факела на одном из местных НПЗ. Однако неясно, было ли усиленное горение факела последствием атаки или технологическим процессом. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил, что над городом сбили беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет, технологические процессы на предприятиях не нарушены. Других подробностей он не привел.
В промышленной зоне Нижнекамска NASA Firms зафиксировала многочисленные тепловые аномалии. Наиболее плотное их скопление приходится на территорию «Нижнекамскнефтехима», отдельные аномалии видны в районе Нижнекамской ТЭЦ-2 и НПЗ ТАНЕКО.
Многоквартирный дом поврежден в результате атаки беспилотника в городе Гуково Ростовской области, утверждает губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, разрушились межэтажные перекрытия здания, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. В Батайске повреждены частные дома и магазин, а в Ростове-на-Дону из-за падения обломков загорелась лесополоса.
В Минобороны РФ отчитались о перехвате более 370 дронов над несколько регионами.