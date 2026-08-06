Таджикистан закупил в три раза больше топлива у соседей из-за падения поставок из России

Таджикистан в июле импортировал в три раза больше топлива из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана по сравнению с июнем. Объем закупок у соседей по региону составил 34 тысячи тонн. Об этом сообщило Moscow Times со ссылкой на Reuters. Необходимость в этом возникла из-за сокращения поставок из России, переживающей топливный кризис на фоне атак украинских беспилотников по НПЗ.

По оценке источников Reuters, отгрузки бензина из России в Таджикистан в июле упали в два раза — до 14 тысяч тонн по сравнению с июнем, дизеля — на 2% — до 30 тысяч тонн, а поставок авиакеросина и вовсе не было. Одновременно с этим закупки бензина у Туркменистана, Узбекистана и Казахстана выросли в июле с 8,4 тысячи тонн до 13,8 тысячи тонн, дизтоплива — с 2,4 тысячи тонн до 17,6 тысячи тонн, а авиакеросина — с 316 тонн до 2,5 тысячи тонн.

Министерство транспорта Таджикистана 6 августа также подтвердило, что правительство ищет альтернативные источники поставок топлива. Основная ставка делается на Казахстан. Переговоры также ведутся с Китаем, Туркменистаном, Ираном и Беларусью. В качестве причины топливного кризиса ведомство назвало «военные операции на Ближнем Востоке».

Ранее в июле министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума рассказывал, что власти ведут переговоры сразу с несколькими странами о дополнительных закупках топлива.

На фоне перебоев с поставками розничные цены на АИ-92 в стране в начале августа выросли до 12–12,5 сомони за литр (105–110 рублей), тогда как в начале июня составляли 11–11,2 сомони (97–99 рублей). Дизель подорожал до 16,–18,5 сомони (145–163 рубля).

Помимо Таджикистана, с топливным кризисом из-за падения поставок из России столкнулись и другие страны. Кыргызстан попросил о поставках 20 тысяч тонн топлива в месяц Узбекистан, а также продолжает переговоры с Беларусью, Китаем, Азербайджаном и Турцией о дополнительных закупках. В Монголии, которая на 95% зависит от импорта топлива из России, ввели жесткие лимиты на продажу бензина автомобилистам.

Украине удалось вывести из строя почти половину (45%) номинальных и треть (33%) фактических нефтеперерабатывающих мощностей в России. К середине июля российские нефтеперерабатывающие заводы совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год так и не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. По подсчетам The Insider, после атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ.