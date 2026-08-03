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Новости

В столице Монголии из-за дефицита топлива ввели ограничения на заправку автомобилей. 95% нефтепродуктов в страну поступало из России

The Insider
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В Улан-Баторе с 4 по 15 августа топливо будут продавать автомобилистам по четным и нечетным номерам машин. Ограничения вводятся для равномерного распределения запасов, сообщили правительство Монголии и министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням.

Автомобили, номера которых оканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8, смогут заправляться 4, 6, 8, 10, 12 и 14 августа. Владельцы машин с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7 или 9, смогут покупать топливо 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа.

Продажу топлива также ограничат 50 тысячами тугриков — этого хватит примерно на 17 литров бензина АИ-92. Кроме того, АЗС запретят отпускать топливо в канистры и другие емкости. Власти попросили жителей соблюдать установленный график и не создавать ажиотаж.

Дамдинням связал меры с ситуацией на мировом топливном рынке. Он отметил, что похожие ограничения также вводят Россия и Южная Корея.

В конце июля правительство Монголии сообщало, что запасов бензина АИ-92 в стране осталось примерно на 17 дней, а дизельного топлива — на 23 дня. У автозаправок возникли многочасовые очереди, некоторые водители оставались возле АЗС на ночь.

Монголия не имеет действующего нефтеперерабатывающего завода и почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Около 95% топлива страна получает из России, еще около 5% — из Китая. Власти Монголии рассчитывают снизить эту зависимость после запуска первого собственного НПЗ, который планируется открыть не раньше 2028 года.

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