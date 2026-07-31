В Монголии бензина АИ-92 осталось на 17 дней. У заправок возникли очереди, страна на 95% зависит от России

Еще 6 июля Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии сообщало, что в стране находится 71,6 тонны АИ-92 — запас на 33 дня. Дизельного топлива тогда было 106,7 тонны — на 27 дней потребления. Ведомство уверяло, что дефицита и очередей не возникнет, поскольку у Монголии действует долгосрочное соглашение о поставках из России.

За 17 дней физический запас АИ-92 уменьшился почти на 48%, а дизельного топлива — примерно на 15%. Страна не имеет действующего нефтеперерабатывающего завода и обеспечивает потребности в нефтепродуктах за счет импорта. По данным монгольского профильного министерства на конец 2025 года, около 95% топлива поступало из России, оставшиеся 5% — из Китая.

В первом квартале 2026 года Монголия стала крупнейшим покупателем российского топлива в регионе. Поставки в страну выросли на 29% год к году и достигли 840 тысяч тонн, писало агентство Reuters.

30 июля российские власти продлили ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до 31 января 2027 года. Запрет ввели на фоне дефицита и повышения цен в самой России после серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Исключения предусмотрены в том числе для поставок по межправительственным соглашениям.