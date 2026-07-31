В Монголии бензина АИ-92 осталось на 17 дней. У заправок возникли очереди, страна на 95% зависит от России

Запас бензина АИ-92 в Монголии менее чем за три недели сократился с 71,6 тысячи до 37 тысяч тонн. Этого объема хватит на 17 дней обычного потребления, сообщили в правительстве страны.
По данным властей, помимо 37 тысяч тонн АИ-92, в стране оставалась 91 тысяча тонн дизельного топлива — запас на 23 дня. Местное издание News.mn пишет, что автомобилисты проводят в очередях за топливом не менее пяти-шести часов. Некоторые остаются возле заправок на ночь.
Еще 6 июля Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии сообщало, что в стране находится 71,6 тонны АИ-92 — запас на 33 дня. Дизельного топлива тогда было 106,7 тонны — на 27 дней потребления. Ведомство уверяло, что дефицита и очередей не возникнет, поскольку у Монголии действует долгосрочное соглашение о поставках из России.
За 17 дней физический запас АИ-92 уменьшился почти на 48%, а дизельного топлива — примерно на 15%. Страна не имеет действующего нефтеперерабатывающего завода и обеспечивает потребности в нефтепродуктах за счет импорта. По данным монгольского профильного министерства на конец 2025 года, около 95% топлива поступало из России, оставшиеся 5% — из Китая.
В первом квартале 2026 года Монголия стала крупнейшим покупателем российского топлива в регионе. Поставки в страну выросли на 29% год к году и достигли 840 тысяч тонн, писало агентство Reuters.
30 июля российские власти продлили ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива до 31 января 2027 года. Запрет ввели на фоне дефицита и повышения цен в самой России после серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Исключения предусмотрены в том числе для поставок по межправительственным соглашениям.
С марта «Роснефть» поставляла Монголии АИ-92 по фиксированной цене $705 за тонну. Однако с июля топливо начали продавать по цене, привязанной к российской внутренней бирже. После пересмотра условий бензин в Монголии подорожал на 250–300 тугриков за литр, тогда как дизельное топливо подешевело на 100–150 тугриков.
Власти рассчитывают увеличить возможности хранения топлива. Банки одобрили финансирование строительства 22 хранилищ общей вместимостью 250 тысяч тонн, однако их готовность составляет от 5 до 85%. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в течение следующих четырех-двенадцати месяцев.
Снизить зависимость от импорта Монголия рассчитывает после запуска первого собственного НПЗ. Предприятие мощностью 1,5 млн тонн в год строится при помощи индийской кредитной линии на $1,7 млрд. Начать работу завод должен не раньше 2028 года, писал Reuters.