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Новости

Казахстан обсуждает с Москвой переработку российской нефти и поставки топлива обратно в Россию на фоне дефицита

The Insider
Атырауский НПЗ. Фото: «КазМунайГаз»

Атырауский НПЗ. Фото: «КазМунайГаз»

Казахстан ведет переговоры с Россией о переработке российской нефти на казахстанских НПЗ. Полученные нефтепродукты планируется продавать на внутреннем рынке Казахстана, а часть — экспортировать обратно в Россию, сообщило Минэнерго Казахстана в письменном ответе Reuters.

В министерстве объяснили переговоры необходимостью обеспечить стабильную загрузку казахстанских НПЗ, сохранить рабочие места и снабдить внутренний рынок топливом. При этом власти Казахстана называют полное обеспечение потребностей страны приоритетным условием возможной сделки.

Объемы и условия поставок, а также заводы, которые могут перерабатывать российскую нефть, пока не определены. Коммерческие параметры, включая направления отгрузки и объемы экспорта, должны согласовать сами участники рынка, отметили в Минэнерго.

Российское сырье уже перерабатывает казахстанский НПЗ «Конденсат». В июле предприятие впервые экспортировало автомобильный бензин в Россию.

Переговоры проходят на фоне перебоев одновременно в нефтяной отрасли и России, и Казахстана. В июле Казахстан более чем вдвое сократил добычу нефти и газового конденсата после остановки экспорта через терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском: 26 июля производство упало примерно до 1 млн баррелей в сутки при среднем июньском уровне 2,16 млн баррелей. КТК, через который вывозится более 80% казахстанской нефти, останавливал прием сырья после серии атак на танкеры у терминала.

Одновременно российский топливный рынок столкнулся с нехваткой бензина из-за остановок НПЗ после атак беспилотников и ремонтов. После ударов в 2026 году к 20 июля полностью или частично прекращали переработку 16 российских заводов, подсчитал The Insider. По данным «Коммерсанта», к 20 июля НПЗ совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год еще не вернулись к продаже топлива на Петербургской бирже.

По подсчетам Reuters, к 10 июля выпуск бензина в России обеспечивал около 65% сезонного спроса. Ежедневный дефицит оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн в сутки. На этом фоне Россия сокращала поставки топлива в страны Центральной Азии и начала искать дополнительные источники нефтепродуктов.

Россия и Казахстан ежегодно согласовывают квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов. На 2026 год стороны договорились о поставках из России в Казахстан 285 тысяч тонн автомобильного бензина, 450 тысяч тонн дизельного топлива и 300 тысяч тонн авиакеросина. Эти поставки подпадают под исключение из российского запрета на экспорт топлива.

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