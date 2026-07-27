Снижать добычу Казахстан начал после того, как КТК прекратил погрузку танкеров, а затем остановил прием нефти в трубопровод. Резервуары терминала оказались заполнены, поэтому добывающим компаниям пришлось ограничить производство, чтобы не допустить переполнения собственных хранилищ. В Минэнерго назвали это «контролируемой корректировкой» технологического характера.

К 22 июля добыча нефти и конденсата в Казахстане уже упала с июльского среднего показателя в 2,07 млн до 1,63 млн баррелей в сутки, писал Reuters. На крупнейшем в стране месторождении Тенгиз производство сократилось более чем вдвое — примерно с 925 тысяч до 406 тысяч баррелей в сутки. К воскресенью общее падение по стране оказалось еще значительнее.

КТК остается главным маршрутом вывоза казахстанской нефти. Трубопровод протяженностью более 1,5 тысячи километров соединяет месторождения на западе Казахстана с терминалом в Южной Озереевке под Новороссийском. Через него проходит более 80% нефтяного экспорта страны и почти 2% мировой суточной поставки нефти.

Нынешняя остановка стала результатом серии атак на танкеры, которые должны были загружаться на терминале. Первым 17 июля был поврежден Nordic Zenith, зафрахтованный для перевозки нефти американской компанией ExxonMobil. В судно попали два беспилотника, после чего на борту возник пожар, а 13 членов экипажа эвакуировали.

19 июля беспилотники атаковали ASIA и NISSOS IOS непосредственно во время погрузки на выносных причальных устройствах КТК. На ASIA загружали нефть «Тенгизшевройла», а на NISSOS IOS — сырье с Кашагана и месторождения компании «Матен», входящей в структуру «КазМунайГаза». На одном из судов возник пожар, однако никто не пострадал и разлива нефти не произошло.

В ту же ночь Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух танкеров в Чёрном море, которые, по версии украинских военных, перевозили российскую нефть, нефтепродукты и топливо в интересах российской армии. Названия судов и место удара в сообщении не приводились, поэтому достоверно установить, шла ли речь об ASIA и NISSOS IOS, невозможно. КТК также не назвал сторону, ответственную за атаку.

Следующей ночью беспилотник атаковал танкер NELSA. На палубе и в нескольких отсеках начался пожар, после чего членов экипажа эвакуировали, а на судне остались только капитан и старший помощник. Разлива нефти удалось избежать, однако работу терминала снова остановили.

21 июля КТК полностью прекратил принимать нефть из Казахстана, поскольку резервуарные парки терминала были заполнены. По данным системы слежения LSEG, по меньшей мере два танкера, направлявшиеся за нефтью, изменили курс. Ночью на 23 июля еще несколько судов отказались подходить к терминалу после новых атак беспилотников.

Россия возложила ответственность за атаки на Украину. Украинские власти подтверждали удары по танкерам в Чёрном море, но не называли суда КТК и не брали на себя ответственность за конкретные инциденты у терминала. Посол Украины в Казахстане Виктор Майко утверждал, что доказательств причастности Киева к ударам нет, а инфраструктура и экономические интересы Казахстана не являются украинскими военными целями.

МИД Казахстана осудил атаки, назвав их посягательством на экономические интересы страны и угрозой международной торговле. Астана потребовала прекратить удары, призвала страны-партнеры осудить их, а заинтересованные стороны — совместно разработать меры безопасности. Казахстан также оставил за собой право потребовать возмещения ущерба. Ответственная за атаки сторона в заявлении прямо не называлась.

После обращений руководителей Chevron администрация Дональда Трампа предостерегла Украину от ударов по судам, не принадлежащим России, писала The Wall Street Journal. Chevron принадлежит 15% КТК, а возглавляемый компанией «Тенгизшевройл» обеспечивает значительную часть казахстанской добычи. Среди других участников консорциума находятся структуры Казахстана и России, а также ExxonMobil, «Лукойл», Shell и Eni.

КТК подвергается атакам не впервые. В феврале 2025 года украинские беспилотники повредили нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, причем украинский Генштаб тогда подтвердил удар, писал Reuters. В ноябре того же года морской беспилотник вывел из строя одно из трех выносных причальных устройств терминала, из-за чего Казахстану пришлось перенаправлять часть нефти через Китай, российские балтийские порты и трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

В январе 2026 года беспилотники также атаковали танкеры Delta Harmony и Matilda, направлявшиеся за казахстанской нефтью. Оба судна получили повреждения, но сохранили ход, а экипажи не пострадали.