Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новом ударе дрона по танкеру у Новороссийска. Накануне там были атакованы два судна

Экипаж из 22 человек эвакуировали на буксирах, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть, погрузка нефти остановлена, разлива сырья и его воспламенения не произошло, добавили в консорциуме.

The Insider проанализировал данные, предоставленные изданию Starboard Maritime Intelligence. Судя по ним, атакованным танкером NELSA, вероятно, было судно под флагом Камеруна с IMO 9408205. 22 июня танкер прибыл в индийский порт Парадип, где оставался до 23 июня. Во время стоянки его заявленная осадка уменьшилась с 16,5 до 9,5 метра, что соответствует разгрузке. После выхода из порта судно обогнуло Шри-Ланку, пересекло Индийский океан и Аравийское море, прошло Аденский залив и Баб-эль-Мандебский пролив, а затем направилось на север по Красному морю. С 8 по 11 июля данные о его местонахождении отсутствовали.

Когда сигнал появился вновь, танкер находился у северного выхода из Суэцкого канала. Затем NELSA пересек Средиземное море, с 13 по 15 июля находился на стоянке в районе Дарданелл, прошел Мраморное море и более суток ожидал к западу от Стамбула. Утром 17 июля судно указало пункт назначения «Черное море с дальнейшим следованием по распоряжению», после чего прошло Босфор. Последний сигнал был получен 17 июля в 17:23 по московскому времени примерно в 50 км к востоку от пролива: танкер двигался на восток со скоростью около 25,6 км/ч.

Более поздних записей нет. Маршрут и время движения позволяют предположить, что к 20 июля судно могло дойти до морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском.

Это уже вторая атака на танкеры у терминала КТК за два дня: утром 19 июля БПЛА ударили по находившимся у причалов танкерам ASIA и NISSOS IOS. На борту ASIA начался пожар, который удалось потушить. Как утверждалось, оба судна сохранили плавучесть, разлива нефти не произошло.

В консорциуме назвали обе атаки террористическими. В сообщении консорциума говорится, что после атаки 19 июля погрузка нефти была возобновлена вечером того же дня. В КТК также отметили, что предыдущую атаку осудили МИД и Минэнерго Казахстана, назвав нападения на гражданские объекты посягательством на экономические интересы страны.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадяр, в свою очередь отчитался о поражении семи российских судов (трех танкеров и четырех сухогрузов) в Черном и Азовском морях минувшей ночью.