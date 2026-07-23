Добыча нефти в Казахстане упала вдвое после остановки терминала КТК, атакованного дронами — Reuters

Добыча нефти в Казахстане резко сократилась после закрытия черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — главного экспортного маршрута казахстанской нефти, который ранее подвергся атакам беспилотников. Об этом Reuters сообщили два отраслевых источника.

Сильнее всего добыча упала на крупнейшем месторождении страны — Тенгизе, которое разрабатывает консорциум во главе с американской Chevron. По словам одного из источников, в среду добыча там сократилась более чем вдвое — примерно до 406 тысяч баррелей в сутки против среднеиюльских 925 тысяч баррелей. Общая добыча нефти и газового конденсата в Казахстане снизилась в среду до 1,63 млн баррелей в сутки с 2,07 млн в среднем за июль.

Обновлено 17:00. Минэнерго Казахстана подтвердило сокращение объемов добычи нефти. В ведомстве уточнили, что погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановили, после чего в стране провели «контролируемую корректировку суточных уровней добычи».

КТК, на который приходится более 80% нефтяного экспорта Казахстана, приостановил погрузку из-за атак на танкеры у своего терминала на черноморском побережье России, а затем прекратил и прием нефти из Казахстана. Россия обвинила Украину в ударах по танкерам консорциума, заявив о ее «стремлении к дальнейшей дестабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках». Украина, которая в последние месяцы усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, атаки не комментировала.

Беспилотники атаковали морской терминал КТК под Новороссийском и два танкера 19 июля. Консорциум назвал произошедшее «террористической атакой» и заявил, что это уже пятое нападение на его объекты. КТК транспортирует нефть с казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, в 2025 году через терминал перевалили около 70,5 млн тонн нефти. Через трубопровод КТК экспортируется почти 2% мировой нефти.