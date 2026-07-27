Путин распорядился начать переговоры с Казахстаном и Узбекистаном об обновлении договоров о взаимных поставках оружия

Действующие договоры регулируют не только продажу российского оружия этим странам, но и взаимные поставки продукции военного назначения. К ней отнесены вооружение и военная техника, работы и услуги, военно-техническая информация, технологии, результаты интеллектуальной деятельности, а также конструкторская, техническая, технологическая и эксплуатационная документация. Соглашения предусматривают ремонт и модернизацию вооружений, совместные исследования и разработки, создание совместных производств и подготовку специалистов.

Поставки по обоим договорам осуществляются на основании контрактов между уполномоченными организациями. Ввоз и вывоз военной продукции производится по перечням, которые утверждают государственные органы сторон. Таким образом, договоры позволяют поставлять вооружения, комплектующие и связанные с ними услуги не только из России в Казахстан и Узбекистан, но и в обратном направлении.

Россия готовится изменить эти соглашения на фоне ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Евросоюз запретил экспорт в Россию оружия, военных товаров и широкого перечня продукции двойного назначения, включая электронные и оптические компоненты, двигатели и детали для беспилотников. США также установили жесткие ограничения на поставки и реэкспорт технологий, программного обеспечения и оборудования, которые могут поддерживать российскую военную промышленность.

США, Евросоюз, Великобритания и Япония отдельно составили перечень из 50 категорий товаров, которые Россия пытается приобретать для производства вооружений. В него входят микросхемы, радионавигационная аппаратура, конденсаторы, оптические приборы, подшипники, детали летательных аппаратов и станки с числовым программным управлением. Западные страны предупреждают, что такие товары могут попадать в Россию через государства, которые не присоединились к санкциям.

27 июля The Insider опубликовал расследование о поставках из Казахстана в Россию керамики из оксида бериллия, используемой в военной радиоэлектронике. По данным расследования, до полномасштабного вторжения такие поставки оценивались примерно в $1 млн в год, а в 2025 году — уже примерно в $8 млн. Продукцию казахстанской Kaz Ceramics покупали российские предприятия, связанные с производством радаров, систем ПВО, головок самонаведения и компонентов для ракет, включая поставщиков комплексов С-300, С-400, «Панцирь», «Бук» и ракет «Искандер».