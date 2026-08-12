В Липецкой области вернули систему продажи бензина «чет-нечет», в Оренбургской ее ввели впервые — после атаки на НПЗ

В Липецкой области с 13 августа вновь начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет». Одновременно на заправках четырех крупных сетей введут лимит — не более 30 литров бензина на один автомобиль, предупредил губернатор региона Игорь Артамонов.

По нечетным числам заправиться смогут автомобили, у которых первая цифра госномера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9. По четным числам бензин будут продавать владельцам машин, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. Код региона на номере автомобиля значения не имеет.

Новый порядок будет действовать на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти». Лимит в 30 литров распространяется только на бензин: дизельное топливо продолжат продавать без ограничений. На заправках вдоль трасс М-4, Р-119 и А-133 автомобили будут обслуживать независимо от первой цифры номера.

По словам Артамонова, ограничения не увеличат объем топлива, поступающего на заправки, но должны упорядочить очереди и равномернее распределить поток автомобилей. Власти региона продолжают переговоры с нефтяными компаниями, правительством России и Минэнерго об увеличении поставок.

Накануне губернатор писал, что ситуация с бензином в регионе остается «напряженной» и серьезного улучшения не ожидается в течение одной-двух недель. При этом Артамонов утверждал, что режим «чет-нечет» не изменит ситуацию, поскольку суточный объем доступного для продажи топлива ограничен. Решение вернуть систему власти приняли на следующий день после заседания регионального оперативного штаба.

Впервые такой порядок ввели в Липецкой области 11 июля. Он действовал до конца месяца, а с 1 августа власти, как утверждалось, отменили ограничения. По словам главы региона, поставки топлива стабилизировались, а очереди сократились. Таким образом, режим вернут спустя 12 дней после его отмены.

Судя по открытым сообщениям, Липецкая область стала первым регионом, где систему «чет-нечет» сначала отменили, а затем ввели повторно. А в Оренбургской области похожую систему ввели впервые, обнаружил The Insider. С 12 августа она действует на всех АЗС региона: в четные даты топливо продают автомобилям, номера которых оканчиваются на четную цифру, а в нечетные — на нечетную, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Власти также запретили заправлять топливо в канистры и ограничили продажу бензина объемом от 15 до 30 литров в одни руки. Дизельного топлива можно купить не более 60 литров в населенных пунктах и не более 200 литров — на трассах. Ранее лимиты на отпуск бензина там устанавливали отдельные сети, однако единой региональной системы продажи топлива по номерным знакам не было.

По словам Солнцева, меры понадобились после атаки беспилотников на НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», из-за которой региону пришлось менять логистику поставок топлива. Беспилотники атаковали предприятие 11 августа. Генштаб ВСУ подтвердил удар и сообщил о пожаре на предприятии, которое ежегодно перерабатывает около 6 млн тонн нефти. Reuters писало, что завод приостановил работу после атаки.