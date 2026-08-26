После украинских атак экспорт российской нефти из Новороссийска в Индию рухнул в 4,4 раза, а фрахт подорожал на 50%

Поставки российской нефти из Новороссийска в Индию с 1 по 21 августа сократились в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом июля — до 516 тыс. тонн. Экспорт в Китай упал втрое, до 94 тыс. тонн, а отгрузок в Турцию и Египет, куда нефть поступала в июле, не было совсем. Данные Argus, основанные на подсчетах Vortexa и Kpler, приводит «Коммерсантъ».

Всего отгрузки российской Urals и Siberian Light, а также казахстанской KEBCO из Новороссийска сократились в 2,5 раза — до 1,21 млн тонн. Экспорт из Новороссийска и портов Балтики вместе снизился на 26%, до 6,1 млн тонн.

Из-за риска новых атак судовладельцы отказываются заходить в Черное море, а оставшиеся перевозчики повышают ставки. С середины июля стоимость доставки нефти из западных российских портов в Индию выросла примерно на 50%. Аренда танкера, способного вывезти из Новороссийска 140 тыс. тонн нефти, подорожала с $10 млн до $15 млн. Рост расходов на перевозку лишает российских экспортеров не менее $5 с каждого барреля.

Военные риски резко усилились после серии атак на портовую инфраструктуру и суда. 19 июля беспилотники атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском и два танкера. Погрузку пришлось остановить до 27 июля. Уже 14 августа после украинской атаки прекратил работу терминал «Шесхарис», через который экспортируется около 700 тыс. баррелей российской нефти в сутки. Через два дня отгрузки возобновились, однако дефицит судов сохранился.

Всего в июле Украина не менее 30 раз атаковала российские НПЗ, нефтебазы, порты и трубопроводы. В эту статистику не вошли еще восемь ударов по танкерам, связанным с Каспийским трубопроводным консорциумом, ответственность за которые официально не установлена. Из-за возросшей опасности российские суда в Черном море начали защищать сетками и металлическими «клетками» от дронов.

Аналитики ожидают, что отгрузки из Новороссийска постепенно восстановятся, но предупреждают: любая новая атака снова остановит работу терминалов и усугубит дефицит танкеров.