Казахстанский «КазМунайГаз» нарастит экспорт нефти через Азербайджан и Турцию на 31% на фоне атак на КТК

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» рассчитывает в 2026 году прокачать по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан 1,7 млн тонн нефти, что почти на треть превышает прошлогодний результат. Такие планы содержатся в презентации КМГ, представленной на заседании общественного совета АО «Самрук-Казына», сообщает «Интерфакс».

Годом ранее объемы поставок по этому направлению были скромнее — за весь 2025 год компания отгрузила через Баку — Тбилиси — Джейхан 1,3 млн тонн. Таким образом, прирост должен составить около 31%.

Магистраль длиной примерно 1,7 тысячи км соединяет каспийские месторождения со средиземноморским портом Джейхан на юге Турции. Пропускная способность трубы доходит до 50 млн тонн нефти ежегодно.

Для Казахстана этот маршрут имеет стратегическое значение, отмечает «Интерфакс», поскольку позволяет разнообразить экспортные направления и сохранять устойчивый выход на мировые рынки. Сам «КазМунайГаз» выступает национальным оператором в сфере разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов и представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли.

В то же время с недавних пор Каспийский трубопроводный консорциум, через который идет свыше 80% казахстанской нефти, стал подвергаться ударам. Так, 19 июля морской терминал КТК под Новороссийском и стоявшие у его причалов танкеры Asia и Nissos Ios подверглись атаке беспилотников, на борту Asia начался пожар, а консорциум остановил погрузку нефти. Она была восстановлена только 27 июля.