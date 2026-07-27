Терминал КТК под Новороссийском возобновил отгрузку казахстанской нефти после атак. Два танкера в ожидании несколько дней дрейфовали в море

Танкер MILOS, идущий под флагом Греции и принадлежащий зарегистрированной на Маршалловых островах компании Omega One Marine Corp, с 21 по 26 июля дрейфовал в центральной части Чёрного моря. Это также может свидетельствовать о том, что судно ожидало возобновления отгрузки нефти через терминал КТК. Затем MILOS направился в сторону Новороссийска. В ночь на 27 июля его AIS-сигнал перестал отображаться: Starboard не получал достоверных данных о местоположении судна с 01:02 до 11:47 по московскому времени. Позднее сигнал появился вновь, и показал танкер возле Новороссийска.

Таким образом, оба танкера несколько дней находились в ожидании в Чёрном море и направились к Новороссийску незадолго до объявленного возобновления отгрузки. При этом данные AIS обоих судов в районе российского побережья пропадали или отображались с очевидными искажениями.

Морской терминал КТК временно остановил погрузку и прием нефти после серии атак беспилотников на танкеры у Новороссийска. 19 июля были атакованы суда ASIA и NISSOS IOS, а на следующий день — танкер NELSA. На нескольких судах возникли пожары, однако, по данным КТК, разлива нефти не произошло.

Из-за остановки терминала Казахстан был вынужден сократить добычу нефти, чтобы избежать переполнения резервуаров. Как сообщал Reuters, добыча на месторождении Тенгиз упала более чем вдвое — примерно с 925 тысяч до 406 тысяч баррелей в сутки. Общая добыча нефти и газового конденсата в стране снизилась с 2,07 млн до 1,63 млн баррелей в сутки.

Через КТК проходит более 80% нефтяного экспорта Казахстана и почти 2% мировой нефти. В 2025 году терминал перевалил около 70,5 млн тонн сырья.

На фоне атак приостановил погрузку и расположенный в Новороссийске терминал «Шесхарис» — крупнейший российский нефтепорт на Чёрном море. По данным Bloomberg, он не загружал сырую нефть на танкеры с утра 21 июля. Официально причину остановки не называли, агентство отмечало, что она произошла после серии украинских атак на суда и портовую инфраструктуру в регионе. Через «Шесхарис» с начала 2026 года отгружали в среднем около 650 тысяч баррелей нефти в сутки.