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Новости

Терминал КТК под Новороссийском возобновил отгрузку казахстанской нефти после атак. Два танкера в ожидании несколько дней дрейфовали в море

The Insider
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Каспийский трубопроводный консорциум 27 июля возобновил прием нефти от грузоотправителей и ее отгрузку через морской терминал под Новороссийском. К выносным причальным устройствам поставили танкеры SEAMAJESTY (IMO: 9601223) и MILOS (IMO: 9746619), которые принимают нефть компании «Тенгизшевройл», сообщило Минэнерго Казахстана.

В КТК уточнили, что нефтепровод Тенгиз — Новороссийск запустили в 12:28 по московскому времени. Объекты консорциума работают в штатном режиме, однако дальнейшая погрузка будет зависеть от обстановки в Чёрном море и подтвержденных заявок от грузоотправителей.

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, танкер SEAMAJESTY, идущий под флагом Мальты и принадлежащий зарегистрированной в Либерии компании Truenorth Navigation Ltd, с 22 по 25 июля дрейфовал в восточной части Чёрного моря у северо-восточного побережья Турции, что может указывать на ожидание возобновления отгрузки нефти через терминал КТК. Ночью 27 июля танкер подошел к Новороссийску, где пробыл около двух часов. После этого SEAMAJESTY направился к Керченскому проливу, где его AIS-сигнал исчез в 06:42 по московскому времени.

Движение танкера SEAMAJESTY 26–27 июля 2026 года

Движение танкера SEAMAJESTY 26–27 июля 2026 года

Starboard Maritime Intelligence

Танкер MILOS, идущий под флагом Греции и принадлежащий зарегистрированной на Маршалловых островах компании Omega One Marine Corp, с 21 по 26 июля дрейфовал в центральной части Чёрного моря. Это также может свидетельствовать о том, что судно ожидало возобновления отгрузки нефти через терминал КТК. Затем MILOS направился в сторону Новороссийска. В ночь на 27 июля его AIS-сигнал перестал отображаться: Starboard не получал достоверных данных о местоположении судна с 01:02 до 11:47 по московскому времени. Позднее сигнал появился вновь, и показал танкер возле Новороссийска.

Таким образом, оба танкера несколько дней находились в ожидании в Чёрном море и направились к Новороссийску незадолго до объявленного возобновления отгрузки. При этом данные AIS обоих судов в районе российского побережья пропадали или отображались с очевидными искажениями.

Морской терминал КТК временно остановил погрузку и прием нефти после серии атак беспилотников на танкеры у Новороссийска. 19 июля были атакованы суда ASIA и NISSOS IOS, а на следующий день — танкер NELSA. На нескольких судах возникли пожары, однако, по данным КТК, разлива нефти не произошло.

Из-за остановки терминала Казахстан был вынужден сократить добычу нефти, чтобы избежать переполнения резервуаров. Как сообщал Reuters, добыча на месторождении Тенгиз упала более чем вдвое — примерно с 925 тысяч до 406 тысяч баррелей в сутки. Общая добыча нефти и газового конденсата в стране снизилась с 2,07 млн до 1,63 млн баррелей в сутки.

Через КТК проходит более 80% нефтяного экспорта Казахстана и почти 2% мировой нефти. В 2025 году терминал перевалил около 70,5 млн тонн сырья.

На фоне атак приостановил погрузку и расположенный в Новороссийске терминал «Шесхарис» — крупнейший российский нефтепорт на Чёрном море. По данным Bloomberg, он не загружал сырую нефть на танкеры с утра 21 июля. Официально причину остановки не называли, агентство отмечало, что она произошла после серии украинских атак на суда и портовую инфраструктуру в регионе. Через «Шесхарис» с начала 2026 года отгружали в среднем около 650 тысяч баррелей нефти в сутки.

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