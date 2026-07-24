Крупнейший нефтяной терминал России на Черном море остановил погрузку нефти на танкеры на фоне атак дронов — Bloomberg

Нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске, крупнейший российский нефтепорт на Черном море, с утра 21 июля не загружает сырую нефть на танкеры. Об этом сообщает Bloomberg, изучивший данные о судоходстве, спутниковые снимки и информацию сервисов отслеживания судов. Официально причина остановки не названа, однако она произошла на фоне участившихся украинских атак на суда и портовую инфраструктуру в регионе.

Погрузке на терминале иногда мешает плохая погода, однако штормовое предупреждение для района «Шесхариса» вступило в силу только поздно вечером 23 июля — через два дня после завершения последней погрузки, отмечает агентство. Владеющая терминалом «Транснефть» не ответила на запрос Bloomberg.

С начала 2026 года через «Шесхарис» отгружали в среднем около 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Bloomberg отмечает, что продолжительная остановка терминала может усилить давление на мировой нефтяной рынок, который уже испытывает последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Приостановка работы «Шесхариса» произошла после того, как атаки беспилотников 19 июля помешали танкерам загружаться на расположенном неподалеку терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Россия также предупредила суда, находящиеся в ее исключительной экономической зоне в Черном море, об угрозе со стороны украинских воздушных и морских дронов.

Утром 23 июля администрация Новороссийска отдельно предупредила жителей, что с 14:00 до 14:30 на перевалочном комплексе «Шесхарис» пройдет плановая проверка локальной системы оповещения с включением сирен. Мэрия просила горожан сохранять спокойствие. Связана ли проверка с остановкой погрузки, не сообщалось.

16 июля Служба безопасности Украины заявила об атаке морскими дронами на танкеры Louise 1 и Banda в Черном море. По данным украинской стороны, суда перевозили российскую нефть. Танкер Louise 1 в марте вывез с терминала «Шесхарис» более 1 млн баррелей нефти Urals в Индию, а в мае вновь забрал в Новороссийске более 1 млн баррелей.

Новороссийск остается одним из главных нефтяных узлов России. Через порт экспортируются нефть и нефтепродукты, при этом нефтяная инфраструктура города и Краснодарского края неоднократно подвергалась атакам. В начале июля власти Новороссийска также признали дефицит бензина на городских заправках.