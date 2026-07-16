Украина заявила об атаке на два танкера российского «теневого флота» в Черном море

Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Военно-морскими силами Украины атаковала в Черном море танкеры российского «теневого флота» Louise 1 (IMO: 9290323) и Banda (IMO: 9337406). По данным ведомства, удар по судам, находящимся под украинскими санкциями, нанесли морские дроны СБУ «Мамай». При этом Banda не находится в реестре «теневого флота» украинской разведки.
В СБУ утверждают, что во время атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны, открывая по ним огонь из пулеметов и сбрасывая авиабомбы, однако безуспешно.
По данным украинской военной разведки, танкер Louise 1 использовался для экспорта российской нефти в обход нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС и механизма предельной цены (price cap). Судно перевозило нефть из портов Балтийского и Черного морей, применяя практику отключения системы автоматической идентификации (AIS), в частности в Финском заливе.
В феврале 2026 года танкер вывез из порта Приморск в Турцию почти 735 тысяч баррелей нефти Urals. В марте он доставил из терминала «Шесхарис» порта Новороссийск в Индию более 1 млн баррелей нефти Urals. Продавцом выступала зарегистрированная в ОАЭ компания Redwood Global Supply FZ-LLC, которую Великобритания в декабре 2025 года внесла в санкционный список за деятельность в российском энергетическом секторе. По данным украинской разведки, Redwood входит в сеть компаний, связанных с 2Rivers Group, которая считается одним из крупнейших операторов российского «теневого флота». В мае Louise 1 вновь вывез из Новороссийска более 1 млн баррелей нефти Urals, в том числе в интересах «Лукойла». Украина ввела санкции против судна 12 февраля 2026 года.
По данным Starboard Maritime Intelligence, Louise 1 ходит под флагом Панамы. Последний сигнал AIS танкер передал около 09:30 мск 16 июля, после чего отключил транспондер. Из-за масштабного спуфинга AIS точное местоположение судна определить невозможно, однако последние данные указывали, что оно находилось недалеко от Новороссийска. В Черное море танкер прибыл около недели назад после захода в один из индийских портов.
Танкер Banda, по данным Starboard, прибыл в Черное море из Пакистана, войдя в акваторию 19 июня. Из-за подмены координат AIS его точное местоположение также определить невозможно. На момент атаки судно находилось в Черном море, предположительно в его восточной части. По данным СБУ, Banda перевозил российскую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка.
В СБУ напомнили, что неделей ранее морской дрон Sea Baby атаковал находящийся под санкциями танкер Blue в исключительной экономической зоне Украины в Черном море.