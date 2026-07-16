Украина заявила об атаке на два танкера российского «теневого флота» в Черном море

Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Военно-морскими силами Украины атаковала в Черном море танкеры российского «теневого флота» Louise 1 (IMO: 9290323) и Banda (IMO: 9337406). По данным ведомства, удар по судам, находящимся под украинскими санкциями, нанесли морские дроны СБУ «Мамай». При этом Banda не находится в реестре «теневого флота» украинской разведки.

В СБУ утверждают, что во время атаки российская авиация пыталась уничтожить морские дроны, открывая по ним огонь из пулеметов и сбрасывая авиабомбы, однако безуспешно.

По данным украинской военной разведки, танкер Louise 1 использовался для экспорта российской нефти в обход нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС и механизма предельной цены (price cap). Судно перевозило нефть из портов Балтийского и Черного морей, применяя практику отключения системы автоматической идентификации (AIS), в частности в Финском заливе.