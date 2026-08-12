Российские суда в Черном море начали защищать от дронов сетками, «клетками» и камуфляжем времен мировых войн

Украинская военная разведка относит CARUZO к судам, задействованным в экспорте российской нефти и нефтепродуктов в обход нефтяного эмбарго G7 и ценового потолка. По данным ГУР, танкер участвует в таких перевозках как минимум с октября 2023 года. В частности в январе 2024 года в районе Керченского пролива он участвовал в перегрузке нефти с судна на судно (ship-to-ship, STS) с находившимися под санкциями танкерами.

География рейсов CARUZO при этом значительно шире Чёрного моря. В базе среди посещенных им портов перечислены терминалы и порты Турции, Китая, Индии, Малайзии, Марокко, Египта, Вьетнама и других стран. Отдельно ГУР указывает, что судно заходило в российские порты, а также фиксирует у него случаи отключения AIS — автоматической системы, передающей данные о местоположении судна.

Сухогруз с камуфляжем

Накануне на другое необычно защищенное российское судно в Стамбуле обратил внимание Мурат Фыртына (Murat Fırtına) — турецкий моряк, капитан торгового флота и автор книг о собственном опыте работы в море. На его наблюдения также сослалось отраслевое турецкое издание HaberDenizde.

10 августа Фыртына увидел в порту Хайдарпаша российский сухогруз MECHTA S (IMO: 8419659) и сфотографировал его с проходившего мимо парома.

MECHTA S — сухогруз общего назначения 1987 года постройки длиной около 119 метров. Ходит под российским флагом. Ранее он назывался Sormovskiy-3059 и относится к типу «Сормовский» — советским судам, разработанным для перевозок по Чёрному морю и маршрутам «река — море». Судно и сейчас работает в Черноморском бассейне.

Внимание Фыртыны, однако, привлекли не столько характеристики сухогруза, сколько его необычная окраска. Борта, нос, корма и надстройка MECHTA S покрыты резкими геометрическими фигурами синего, темно-синего, белого и серого цветов.