Российские суда в Черном море начали защищать от дронов сетками, «клетками» и камуфляжем времен мировых войн

Российские торговые суда, проходящие через Чёрное море, начали использовать необычные способы защиты от украинских воздушных и морских беспилотников — от сеток и металлических конструкций до камуфляжной окраски, напоминающей применявшуюся во время Первой и Второй мировых войн.
Танкер с «мангалом»
Сервис мониторинга судоходства TankerTrackers.com обратил внимание на 28-летний танкер класса Suezmax CARUZO (IMO: 9137648), который прошел через Стамбул с примерно 1 млн баррелей российской сырой нефти. Ходит под флагом Сьерра-Леоне. Судно находится под санкциями Великобритании, Евросоюза, Новой Зеландии, Канады, Швейцарии и Австралии, но не включено в санкционный список США. Greenpeace также относит CARUZO к российскому «теневому флоту».
Как отмечает TankerTrackers.com, надстройку CARUZO экипаж полностью закрыл сеткой, фактически оказавшись внутри нее. Авторы сервиса предполагают, что таким образом моряки пытаются защититься от ударов украинских воздушных беспилотников.
Дополнительная защита заметна и в кормовой части танкера: с обоих бортов свисают металлические конструкции, напоминающие клетки. По оценке TankerTrackers.com, они предназначены для защиты машинного отделения от атак морских дронов.
Судя по данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, судно с июля 2025 года стало выключать AIS перед входом в Чёрное море, месяцами как бы «находясь» в Босфоре.
Украинская военная разведка относит CARUZO к судам, задействованным в экспорте российской нефти и нефтепродуктов в обход нефтяного эмбарго G7 и ценового потолка. По данным ГУР, танкер участвует в таких перевозках как минимум с октября 2023 года. В частности в январе 2024 года в районе Керченского пролива он участвовал в перегрузке нефти с судна на судно (ship-to-ship, STS) с находившимися под санкциями танкерами.
География рейсов CARUZO при этом значительно шире Чёрного моря. В базе среди посещенных им портов перечислены терминалы и порты Турции, Китая, Индии, Малайзии, Марокко, Египта, Вьетнама и других стран. Отдельно ГУР указывает, что судно заходило в российские порты, а также фиксирует у него случаи отключения AIS — автоматической системы, передающей данные о местоположении судна.
Сухогруз с камуфляжем
Накануне на другое необычно защищенное российское судно в Стамбуле обратил внимание Мурат Фыртына (Murat Fırtına) — турецкий моряк, капитан торгового флота и автор книг о собственном опыте работы в море. На его наблюдения также сослалось отраслевое турецкое издание HaberDenizde.
10 августа Фыртына увидел в порту Хайдарпаша российский сухогруз MECHTA S (IMO: 8419659) и сфотографировал его с проходившего мимо парома.
MECHTA S — сухогруз общего назначения 1987 года постройки длиной около 119 метров. Ходит под российским флагом. Ранее он назывался Sormovskiy-3059 и относится к типу «Сормовский» — советским судам, разработанным для перевозок по Чёрному морю и маршрутам «река — море». Судно и сейчас работает в Черноморском бассейне.
Внимание Фыртыны, однако, привлекли не столько характеристики сухогруза, сколько его необычная окраска. Борта, нос, корма и надстройка MECHTA S покрыты резкими геометрическими фигурами синего, темно-синего, белого и серого цветов.
По словам капитана, рисунок напоминает dazzle camouflage — «ослепляющий» или «деформирующий» корабельный камуфляж, который получил распространение во время Первой мировой войны и применялся также флотами Второй мировой.
Такой камуфляж исторически предназначался не для того, чтобы сделать судно незаметным. Геометрические контрастные узоры должны были визуально искажать его силуэт и тем самым затруднять определение размеров корабля, расположения носа и кормы, направления движения и потенциальных точек для нанесения удара.
Фыртына обратил внимание, что на старых фотографиях MECHTA S такой геометрической окраски нет, то есть судно получило ее позднее.
«Если учитывать, что сегодня в Чёрном море даже торговые суда сталкиваются с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов и морских дронов, нельзя исключать, что такая окраска имеет не только эстетическое назначение, но и представляет собой военный камуфляж, призванный затруднить оптическое обнаружение судна и наведение на него».
При этом Фыртына не утверждает, что окраска MECHTA S действительно была нанесена именно для защиты от украинских атак, он говорит лишь о такой возможности.
«Но стоит признать: увидеть в 2026 году посреди Стамбула, в Хайдарпаше, торговое судно, выглядящее так, словно оно сошло со страниц истории военных лет, — довольно необычно», — заключает он.
Сухогруза MECHTA S ранее не было в списках «теневого флота»
Интересно, что судно пока еще не внесено Украиной в ее список «теневого флота». Также против судна не введены санкции каких-либо стран.
Данные Starboard Maritime Intelligence, изученные The Insider, показывают, что MECHTA S регулярно работает в Черноморском регионе, причем Новороссийск является самым посещаемым портом в доступной сервису истории судна. Starboard фиксирует 83 захода сухогруза в Новороссийск общей продолжительностью более 72 дней. В целом в истории его маршрутов присутствуют порты России, Турции, Украины, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Израиля, Египта, Хорватии, Кипра, Казахстана и Туркменистана. Данные сервиса охватывают 3294 дня — около девяти лет.
Незадолго до того, как MECHTA S с необычной окраской заметили в Стамбуле, сухогруз заходил в Новороссийск. Затем была длительная стоянка судна в Ялове — одном из крупнейших судоремонтных центров Турции. По данным Starboard, MECHTA S прибыл туда примерно 15 июля и оставался в городе до 10 августа — около 26 дней. Уже после этого сухогруз оказался в Стамбуле, где Фыртына и сфотографировал его своеобразную геометрическую окраску.
Еще одна особенность истории судна — значительные пробелы в AIS-данных. За 3294 дня наблюдений Starboard насчитал около 930 дней и шести часов, за которые данные о местоположении MECHTA S отсутствуют. Это соответствует примерно 28% всего охваченного сервисом периода.
Starboard также обнаружил у MECHTA S несколько факторов риска. Сервис не смог подтвердить соответствие заявленного российского флага данным используемых им реестров, а также найти подтверждение страхования судна через известный P&I-клуб. Кроме того, MECHTA S регулярно заходил в порты стран с относительно высоким уровнем восприятия коррупции.