Дроны атаковали склады Ozon и DNS под Ростовом. Пожар вспыхнул в районе судостроительного завода

В Ozon подтвердили атаку на один из своих логистических центров. Как утверждается, сотрудников заранее эвакуировали, пострадавших среди них, по предварительным данным, нет. На территории вспыхнул пожар, который потушили. Работу объекта остановили, поступающие поставки компания перенаправляет на другие склады. Сотрудников второго логистического центра Ozon в этом районе также эвакуировали, сам объект не поврежден.

Еще один удар, вероятно, пришелся по складу сети DNS. Издание Astra геолоцировало пожар в районе объекта компании на Новочеркасском шоссе, 180, стр. 3. Рядом расположен атакованный логистический центр Ozon. В самой компании это пока не комментировали.