Дроны атаковали склады Ozon и DNS под Ростовом. Пожар вспыхнул в районе судостроительного завода

Несколько крупных объектов получили повреждения при атаке беспилотников на Ростовскую область. В Аксае удар пришелся по району, где расположены логистические центры Ozon и DNS. Украинские мониторинговые Telegram-каналы также сообщают о пожаре на судостроительном заводе «Мидель».
В Ozon подтвердили атаку на один из своих логистических центров. Как утверждается, сотрудников заранее эвакуировали, пострадавших среди них, по предварительным данным, нет. На территории вспыхнул пожар, который потушили. Работу объекта остановили, поступающие поставки компания перенаправляет на другие склады. Сотрудников второго логистического центра Ozon в этом районе также эвакуировали, сам объект не поврежден.
Еще один удар, вероятно, пришелся по складу сети DNS. Издание Astra геолоцировало пожар в районе объекта компании на Новочеркасском шоссе, 180, стр. 3. Рядом расположен атакованный логистический центр Ozon. В самой компании это пока не комментировали.
Украинский канал Supernova+ утверждает, что еще одной целью атаки в Аксае стал судостроительно-судоремонтный завод «Мидель», загорелось судно. Подробности пока не приводятся. Независимого подтверждения удара по предприятию нет.
Всего в результате атаки на Ростовскую область пострадали семь человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Четырех, в том числе двух детей, госпитализировали в Ростове-на-Дону, один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. В Ростове повреждены два многоквартирных дома, в Багаевском районе выбиты окна в частных домах. В Аксайском районе также загорелась лесополоса.
Атака затронула и другие регионы России. В Минобороны РФ отчитались о перехвате более 300 беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
На фоне угрозы атак Росавиация ночью ограничивала работу сразу нескольких аэропортов. В разное время самолеты не принимали и не выпускали, в частности, в Казани, Бугульме, Самаре, Чебоксарах, Саратове, Ульяновске, Пензе, Краснодаре и Калуге.