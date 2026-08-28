«Тревожная обстановка» для ВС РФ в районе Лимана, уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении для ВС РФ сложилась «тревожная обстановка» в районе к северу от Лимана

На славянском направлении российское наступление в сторону Славянска осложняется из-за проблем в районе Лимана

На константиновском направлении российские военные установили устойчивый контроль над частью «серой зоны» в Часовом Яре

На запорожском направлении сообщается о продвижении частей ВС РФ в жилой застройке Орехова

В результате налета российских беспилотников уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье

Реактивный дрон пролетел 960 км из Крыма и был сбит в Волынской области — почти вся Украина в зоне досягаемости этого типа БПЛА

The Insider — дефицит бензина в России из-за регулярных ударов по НПЗ сохранится как минимум до конца 2026 года

На военном аэродроме Энгельс-2 поражен стратегический бомбардировщик Ту-95МС — вероятно, речь идет о нелетном борте

Обстановка на фронте

На лиманском направлении для ВС РФ сложилась «тревожная обстановка» в районе к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

«Рыбарь» оценивает обстановку к северу от Лимана как «тревожную»: по его информации, украинские военные закрепились между Новым и Катериновкой, что ставит российский выступ в сторону Святогорска в неустойчивое положение. Также, согласно сведениям авторов канала, российским военным не удалось полностью окружить Лиман, а СОУ движутся со стороны Озёрного (до 2016 года — Ильичёвка) в направлении Ямполя.

На славянском направлении российское наступление в сторону Славянска осложняется из-за проблем в районе Лимана.

«Рыбарь» настаивает, что ВС РФ пока не готовы к штурму Славянска, а украинская оборона вблизи города не прорвана. Кроме того, по оценке авторов канала, рано говорить и о полноценном штурме Николаевки к востоку от Славянска, хотя присутствия там отдельных российских групп они не отрицают. По мнению «Рыбаря», темпы наступления на Славянск нельзя наращивать из-за сложной обстановки на соседнем лиманском направлении, поскольку в противном случае будет создан выступ, уязвимый к атакам с флангов.

На константиновском направлении российские военные установили устойчивый контроль над частью «серой зоны» в Часовом Яре.

В DeepState зафиксировали установление устойчивого контроля ВС РФ над частью «серой зоны» на окраинах Часова Яра и в самом городе. По оценке исследователя под ником Playfra, сколько-нибудь значимые украинские позиции сохраняются только на западных окраинах города, причем российские военные не спешат активизироваться в самом Часовом Яре, а наращивают давление на фланги, что ставит последних защитников города под угрозу окружения.