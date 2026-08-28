«Тревожная обстановка» для ВС РФ в районе Лимана, уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении для ВС РФ сложилась «тревожная обстановка» в районе к северу от Лимана
- На славянском направлении российское наступление в сторону Славянска осложняется из-за проблем в районе Лимана
- На константиновском направлении российские военные установили устойчивый контроль над частью «серой зоны» в Часовом Яре
- На запорожском направлении сообщается о продвижении частей ВС РФ в жилой застройке Орехова
- В результате налета российских беспилотников уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця» в Запорожье
- Реактивный дрон пролетел 960 км из Крыма и был сбит в Волынской области — почти вся Украина в зоне досягаемости этого типа БПЛА
- The Insider — дефицит бензина в России из-за регулярных ударов по НПЗ сохранится как минимум до конца 2026 года
- На военном аэродроме Энгельс-2 поражен стратегический бомбардировщик Ту-95МС — вероятно, речь идет о нелетном борте
Обстановка на фронте
На лиманском направлении для ВС РФ сложилась «тревожная обстановка» в районе к северу от Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
«Рыбарь» оценивает обстановку к северу от Лимана как «тревожную»: по его информации, украинские военные закрепились между Новым и Катериновкой, что ставит российский выступ в сторону Святогорска в неустойчивое положение. Также, согласно сведениям авторов канала, российским военным не удалось полностью окружить Лиман, а СОУ движутся со стороны Озёрного (до 2016 года — Ильичёвка) в направлении Ямполя.
На славянском направлении российское наступление в сторону Славянска осложняется из-за проблем в районе Лимана.
«Рыбарь» настаивает, что ВС РФ пока не готовы к штурму Славянска, а украинская оборона вблизи города не прорвана. Кроме того, по оценке авторов канала, рано говорить и о полноценном штурме Николаевки к востоку от Славянска, хотя присутствия там отдельных российских групп они не отрицают. По мнению «Рыбаря», темпы наступления на Славянск нельзя наращивать из-за сложной обстановки на соседнем лиманском направлении, поскольку в противном случае будет создан выступ, уязвимый к атакам с флангов.
На константиновском направлении российские военные установили устойчивый контроль над частью «серой зоны» в Часовом Яре.
В DeepState зафиксировали установление устойчивого контроля ВС РФ над частью «серой зоны» на окраинах Часова Яра и в самом городе. По оценке исследователя под ником Playfra, сколько-нибудь значимые украинские позиции сохраняются только на западных окраинах города, причем российские военные не спешат активизироваться в самом Часовом Яре, а наращивают давление на фланги, что ставит последних защитников города под угрозу окружения.
На запорожском направлении сообщается о продвижении частей ВС РФ в жилой застройке Орехова.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует атаку российской пехоты в жилой застройке Орехова и делает вывод о расширении зоны контроля ВС РФ в городе. Согласно карте DeepState, Орехов по-прежнему полностью контролируется СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 августа 164 беспилотников типа «Шахед» (около половины из них — реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (137 БПЛА — 84% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Украинский волонтер Сергей Стерненко назвал массированные дневные налеты российских беспилотников «дневным террором». По информации Воздушных сил ВСУ, 27 августа с 07:00 до 19:00 российские войска запустили около 140 беспилотников, более 100 из которых были реактивными. Большинство дронов направлялись в сторону Киева.
Один человек погиб и семь ранены в результате падения КАБ на жилой район в Сумах, возник пожар. После прибытия спасателей был нанесен повторный удар. Пострадавших среди сотрудников ГСЧС нет, они вовремя укрылись в безопасном месте, уточнили в ведомстве. Впоследствии из-под завалов частного дома удалось вытащить двух человек.
Один человек погиб в Бучанском районе Киевской области, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. Ранены женщина в Фастовском районе и мужчина в Бучанском районе. «В одной из локаций» в том же районе дроны также нанесли повторный удар, сообщает ГСЧС региона. Место, где это произошло, не уточняется. Спасатели здесь тоже не пострадали и продолжили работу.
ВС РФ продолжают наносить удары по складам, торговым объектам и предприятиям. 28 августа уничтожены сортировочные центры «Новой Пошты» в Сумах и в селе Святопетровское (до 2016 года — Петровское) в Киевской области. Горит последний работающий ТЦ «Епіцентр» в Запорожье, там же полностью уничтожен ликеро-водочный завод «Хортиця».
Местные паблики пишут про удар по ТЦ «Караван» в Харькове. Накануне беспилотник ударил по гипермаркету в Основянском районе Харькова. Погиб 40-летний мужчина, еще четыре человека были ранены, возник пожар. В ночь на 27 августа в результате атаки в Киевской области были повреждены склад, которым пользовалась сеть «Фора», распределительные центры сетей Comfy и «Аврора», уничтожен распределительный центр «Будинка Іграшок». В селе Чубинское Бориспольского района разрушен склад Roshen. По предварительной информации, сотрудники компаний не пострадали.
ГУР сообщило, что 27 августа экипажи его вертолетов участвовали в тушении пожаров на гражданских объектах в Киевской области, возникших в результате атак.
Украинский мониторинговый канал «ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів |» сообщил, что российский реактивный БПЛА, взлетевший с аэродрома Гвардейское в Крыму, был сбит на рекордной дистанции полета за городом Торчин в Волынской области. Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что этот дрон пролетел 960 км — это значит, что реактивные БПЛА способны долетать до целей на 96% территории Украины.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что в результате российских ударов уничтожено около 90% логистической инфраструктуры продовольственных торговых сетей. По его словам, это не приведет к системному дефициту продуктов: сети перейдут на прямые поставки от производителей и другие схемы доставки, хотя ассортимент товаров может сократиться.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 августа 39 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 28 августа были перехвачены 512 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры последствий удара по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. По информации канала, площадь комплекса составляла около 108 тысяч м².
На фото одного из обломков боеприпасов, найденных после украинской атаки на Донецк, обнаружили код австралийской компании Ferra Aerospace, которая производит комплекты крыльев для планирующих авиабомб JDAM-ER. Однако максимальная дальность полета этого боеприпаса составляет всего 75 км, что потребовало бы пуска с большой высоты практически над ЛБС, а это, в свою очередь, слишком рискованно в условиях активности российской ПВО. Поэтому российские и украинские аналитики предполагают, что при ударе по Донецку впервые была применена модификация JDAM-LR с реактивным двигателем и заявленной дальностью полета до 550 км.
В ночь на 28 августа беспилотники FP-1 атаковали Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС», один из крупнейших в России. Губернатор Ярославской области сообщил о гибели одного человека в результате атаки БПЛА на регион. Пострадали еще 27 человек, возникли возгорания в жилом секторе и на промышленном объекте. Издание Astra привязало кадры пожаров к площадке НПЗ. Генштаб ВСУ подтвердил удар по предприятию. Мощность Ярославского НПЗ составляет около 15 млн тонн нефти, ранее он был атакован семь раз.
В Подмосковье БПЛА попал в здание супермаркета «Магнит» в Павловском Посаде, написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, взрывной волной во взрослом отделении соседней поликлиники выбито 46 окон, сильно пострадали два кабинета.
В аннексированном Севастополе дрон ударил по пятиэтажному дому, сообщил «глава» города Михаил Развожаев. Пострадали четыре человека, госпитализированы двое из них.
«Вёрстка» изучила внутреннюю аналитику Ozon и подсчитала, что с августа 2025 по июль 2026 года на маркетплейсе заказали более 2 млн товаров двойного и военного назначения на сумму свыше 25 млрд рублей. Издание выделило 33 категории таких товаров, включая военно-тактическую экипировку, оптику, комплектующие и обвесы для оружия, а также беспилотники. На военно-тактическую экипировку пришлось 9,1 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей — на почти 158 тысяч бронежилетов. Еще 7,2 млрд рублей пользователи потратили на военную оптику: прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры и комплектующие к ним.
Bloomberg подсчитал, что с начала августа по российским НПЗ нанесено не менее 21 удара — больше, чем за любой другой месяц войны. В результате средняя переработка нефти упала примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — минимума более чем за 20 лет, производство бензина сократилось почти на 20% год к году, а дизеля — более чем на 23%. С начала года бензин в России подорожал на 19,4%, очереди на АЗС появились даже в Москве и Подмосковье.
The Insider пишет, что дефицит бензина в России может сохраниться как минимум до конца 2026 года из-за украинских ударов по наиболее сложным для ремонта узлам НПЗ и зависимости предприятий от санкционных импортных комплектующих. Нефтепереработка до конца года останется на 10–15% ниже уровня 2020–2024 годов, а при дальнейшем росте числа поврежденных мощностей дефицит может усилиться вплоть до введения государственного распределения.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 августа по 20:00 27 августа стало известно как минимум о 12 погибших и 93 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
По предварительным сведениям, при взрыве в Санкт-Петербурге накануне погиб подполковник Сергей Сечков. Он занимал пост начальника штаба 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии ВВС и ПВО. Сечков был внесен в украинский список «Миротворец». По версии ГУР, 332-й отдельный вертолетный полк наносил ракетные и бомбовые удары по мирному населению в Харьковской области. По информации «Фонтанки», в установке бомбы под днище машины подозревается 24-летняя гражданка России (ее имя не называется). Утром 27 августа она улетела из Пулково в Турцию.
Сообщается (1, 2) о гибели подполковника Андрея Моисеенко, старшего офицера оперативного управления штаба 41-й общевойсковой армии ВС РФ, в результате удара 26 августа по командному пункту в Донецке. Информацию о его гибели авторы канала обнаружили в некрологах, опубликованных родственниками.
В 429-й отдельной бригаде беспилотных систем «Ахіллес» отчитались о поражении РЛС «Небо-У» на аэродроме Миллерово в Ростовской области (170 км от ЛБС). Примечательно, что и разведка, и сам удар осуществлялись дронами под управлением оператора.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы поразили РЛС «Небо-СВ», аппаратную РЛС «П-18», пункты управления БПЛА и учебный центр ВС РФ в Крыму и на других оккупированных территориях Украины.
Владимир Зеленский сообщил о поражении стратегического бомбардировщика Ту-95МС на военном аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области. Поражение самолета подтвердили украинские мониторинговые каналы по спутниковым снимкам, однако Fighterbomber сообщил, что бомбардировщик был в нелетном состоянии, поскольку со спутника видно, что у него отсутствуют винты и, вероятно, двигатели, и что его постоянно перемещали по аэродрому, чтобы ввести в заблуждение противника.
Вооружения и военная техника
Правительство Швеции выделило Украине дополнительные $28,5 млн, предназначенных в основном для поддержки украинской ПВО. Около половины этой суммы пойдут на закупки по программе PURL. Кроме того, из Швеции передали ГСЧС Украины 10 катеров, которые будут использоваться в том числе для разминирования русел рек.
В ГУР сообщили, что этим летом по Киеву впервые применили модернизированную ракету 9М723-2, известную как «Искандер-1000», и что на самом деле ее дальность составляет 550 км, а дальность базовой модификации 9М723-1 («Искандер-М») — 390 км. В профильном канале MilitaryRussia.ru заявляют, что 9М723-2 и «Искандер-1000» — это разные ракеты, однако признают, что обо всех этих модификациях известно очень мало.
О главных событиях войны 27 августа 2026 года — в предыдущей сводке: Герасимов отчитался о выходе на рубежи в 4 км от Славянска, прекратили работу крупнейшие НПЗ «Лукойла» в России. Что происходит на фронте
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