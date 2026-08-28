Бомбу под машину военного в Петербурге заложила 24-летняя россиянка. Она покинула Россию за несколько часов до взрыва — «Фонтанка»

Самодельное взрывное устройство под автомобиль российского военнослужащего в Петербурге установила 24-летняя россиянка, утверждает местное издание «Фонтанка». Издание не называет ее имени и не раскрывает источник информации. Независимых подтверждений этой версии пока нет, официально подозреваемых по делу не называли.
Предполагаемая исполнительница приехала в Петербург из другого города и вечером 26 августа прикрепила устройство к днищу машины под водительским сиденьем, говорится в публикации. Затем она направилась в Пулково и около 5 часов утра 27 августа вылетела в Турцию, за несколько часов до взрыва. Позднее девушка якобы перебралась в Кишинëв, утверждает «Фонтанка» со ссылкой на информацию, которую турецкие правоохранители передали российским силовикам.
Связь с россиянкой несколько месяцев поддерживали неизвестные, к которым затем присоединились представители ВСУ, также утверждает издание. По его версии, девушку убедили заложить бомбу и объяснили, как покинуть Россию. Каких-либо доказательств этой версии в публикации не приводится, украинская сторона произошедшее не комментировала.
Взрыв автомобиля произошел утром 27 августа у магазина на Колпинском шоссе в Славянке. В машине погиб военнослужащий одной из российских воинских частей, его жена получила ранения и была госпитализирована, подтвердили в петербургском управлении Следственного комитета. По данным «Фонтанки», речь идет о подполковнике из войск ВВС и ПВО. Его имя не раскрывается.
Уголовное дело возбуждено «по факту возгорания автомобиля», статью следствие не назвало. О подозреваемых и возможных организаторах в Следственном комитете пока не сообщали. Ответственность за взрыв никто на себя не брал.
Ранее The Insider писал, что после серии покушений на российских военных и силовиков МВД потребовало ограничить парковку курьеров возле ряда своих объектов. Курьерская служба, работающая с сетью «Золотое яблоко», получила требование не парковаться в 29 локациях Москвы и Подмосковья. Большинство отмеченных зон, как установил The Insider, охватывают здания и инфраструктуру МВД — в том числе подразделения полиции, специализированные батальоны ДПС, автобазы и склады.