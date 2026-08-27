СМИ: В Петербурге взорвался автомобиль подполковника, военнослужащий погиб, его жена попала в реанимацию

В микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга утром 27 августа взорвался автомобиль, в котором находились военнослужащий в звании подполковника и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщина госпитализирована в реанимацию, сообщает «Фонтанка».

Взрыв произошел около 10 утра у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе. По предварительным данным «Фонтанки», в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Издание также пишет, что в результате взрыва супругам «оторвало ноги». Официально причина произошедшего пока не установлена.

По данным Shot, взорвался китайский кроссовер Geely. Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель. У автомобиля выбило заднее стекло, оторвало капот и задний бампер, кузов серьезно деформирован, обломки разлетелись на десятки метров.

«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрывом также повреждены припаркованные рядом автомобили. Официальной информации о личности погибшего и обстоятельствах взрыва пока нет.

Ранее The Insider писал, что после серии покушений на российских военных и силовиков МВД потребовало ограничить парковку курьеров возле ряда своих объектов. Курьерская служба, работающая с сетью «Золотое яблоко», получила требование не парковаться в 29 локациях Москвы и Подмосковья. Большинство отмеченных зон, как установил The Insider, охватывают здания и инфраструктуру МВД — в том числе подразделения полиции, специализированные батальоны ДПС, автобазы и склады.

В рассылке также были отдельно указаны три адреса, отсутствовавшие на карте: центральный аппарат Следственного комитета, бизнес-центр в Химках, который в обвинительном заключении Минюста США фигурировал как место расположения войсковой части 74455 ГРУ, и жилой комплекс Минобороны для военнослужащих.

Причина ограничений в рассылке прямо не называлась. Однако они были введены после серии покушений на российских военных и силовиков, при которых взрывные устройства прятали в предметах, внешне связанных с курьерской доставкой, — коробках, самокатах и электроскутерах.