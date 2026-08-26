От уголовного розыска до спецполков: The Insider выяснил, возле каких объектов курьерам запретили парковаться

Для обозначения зон использовалась пользовательская карта, созданная в «Конструкторе карт Яндекса». Кем именно она была создана, неизвестно. Карта открывается без авторизации у любого человека, располагающего прямой ссылкой, однако ее страница закрыта от индексации поисковыми системами. Все 29 контуров оставлены без названий и описаний. Сама карта также не содержит упоминаний «Золотого яблока» или курьерской службы.

Поэтому по открытым данным нельзя установить, кто создал карту, встроена ли она в рабочее приложение и сколько курьеров действительно ею пользуются. Ее связь с сотрудниками курьерской службы подтверждается рассылкой, оказавшейся в распоряжении ASTRA. The Insider изучил каждый из 29 контуров и установил, какие объекты находятся внутри них.

Большинство зон охватывает подразделения и хозяйственную инфраструктуру МВД. Среди них — главное здание столичной полиции и Московского уголовного розыска на Петровке, 38, управление собственной безопасности на Баррикадной улице, управление экономической безопасности и противодействия коррупции на Шаболовке и экспертно-криминалистический центр. На карте также отмечены два спецприемника, два специальных полка полиции и семь специализированных батальонов ДПС, обслуживающих правительственные и другие специальные трассы.