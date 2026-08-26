От уголовного розыска до спецполков: The Insider выяснил, возле каких объектов курьерам запретили парковаться

Курьерская служба, работающая с сетью «Золотое яблоко», разослала сотрудникам требование не парковаться в 29 локациях Москвы и Подмосковья. О рассылке написало издание ASTRA, в распоряжении которого она находится. В сообщении говорится, что зоны запрета вводятся «по запросу МВД», а отдельные точки — по запросам Следственного комитета и «силовых структур».
Для обозначения зон использовалась пользовательская карта, созданная в «Конструкторе карт Яндекса». Кем именно она была создана, неизвестно. Карта открывается без авторизации у любого человека, располагающего прямой ссылкой, однако ее страница закрыта от индексации поисковыми системами. Все 29 контуров оставлены без названий и описаний. Сама карта также не содержит упоминаний «Золотого яблока» или курьерской службы.
Поэтому по открытым данным нельзя установить, кто создал карту, встроена ли она в рабочее приложение и сколько курьеров действительно ею пользуются. Ее связь с сотрудниками курьерской службы подтверждается рассылкой, оказавшейся в распоряжении ASTRA. The Insider изучил каждый из 29 контуров и установил, какие объекты находятся внутри них.
Большинство зон охватывает подразделения и хозяйственную инфраструктуру МВД. Среди них — главное здание столичной полиции и Московского уголовного розыска на Петровке, 38, управление собственной безопасности на Баррикадной улице, управление экономической безопасности и противодействия коррупции на Шаболовке и экспертно-криминалистический центр. На карте также отмечены два спецприемника, два специальных полка полиции и семь специализированных батальонов ДПС, обслуживающих правительственные и другие специальные трассы.
Под ограничения попали больница МВД, центры профессиональной подготовки, автобазы, склады и подразделения конвойной службы. Один из контуров расположен на Полярной улице, 35А. Как выяснил The Insider, там находятся складские помещения Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Москвы. Правительство Москвы еще в 1997 году передало занимаемые по этому адресу нежилые помещения УМТиХО в оперативное управление.
Еще один контур охватывает складской комплекс ГУВД на Люблинской улице, 16А. Помещения по этому адресу правительство Москвы передало Управлению материально-технического и хозяйственного обеспечения. В соседнем доме 16 находится Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Москве, однако его основной корпус остается за пределами зоны.
Одна из 29 зон, вероятно, появилась на карте по ошибке. Контур в Балашихе охватывает развалины Горенской почтовой станции (Московская область, Балашиха, территория Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, дом 3). При этом в документах МВД по похожему адресу — шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 3 — указан Зональный центр кинологической службы столичной полиции. По всей видимости, при переносе списка адресов на карту «Яндекс» привязал запрос к историческому зданию, после чего вокруг него и был нарисован контур. Подтверждений того, что запрет действительно должен распространяться на заброшенную почтовую станцию, The Insider не обнаружил.
Подтвержденных объектов ФСБ, СВР, ГРУ или ФСО внутри 29 контуров The Insider не обнаружил. Отмеченные на карте специализированные батальоны ДПС обеспечивают движение по специальным трассам и взаимодействуют с ФСО, но организационно относятся к МВД.
В рассылке отдельно названы еще три адреса, которых нет на пользовательской карте. Первый — Технический переулок, 2, где расположен центральный аппарат Следственного комитета. Второй — улица Кирова, 22 в Химках, где находится бизнес-центр «Новатор». В обвинительном заключении Минюста США этот адрес указан как место расположения войсковой части 74455 ГРУ, а само здание названо «Башней». Третий адрес — Левобережная улица, 4, корпус 13 — это часть жилого комплекса Минобороны, построенного для военнослужащих.
Причина введения ограничений в рассылке прямо не названа. Требование появилось после серии покушений на российских военных и силовиков, при которых использовались предметы, внешне связанные с курьерской доставкой. Взрывные устройства прятали в коробках, самокатах и электроскутерах.