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Новости

От уголовного розыска до спецполков: The Insider выяснил, возле каких объектов курьерам запретили парковаться

The Insider
The Insider

The Insider

Курьерская служба, работающая с сетью «Золотое яблоко», разослала сотрудникам требование не парковаться в 29 локациях Москвы и Подмосковья. О рассылке написало издание ASTRA, в распоряжении которого она находится. В сообщении говорится, что зоны запрета вводятся «по запросу МВД», а отдельные точки — по запросам Следственного комитета и «силовых структур».

Astra

Astra

Для обозначения зон использовалась пользовательская карта, созданная в «Конструкторе карт Яндекса». Кем именно она была создана, неизвестно. Карта открывается без авторизации у любого человека, располагающего прямой ссылкой, однако ее страница закрыта от индексации поисковыми системами. Все 29 контуров оставлены без названий и описаний. Сама карта также не содержит упоминаний «Золотого яблока» или курьерской службы.

Поэтому по открытым данным нельзя установить, кто создал карту, встроена ли она в рабочее приложение и сколько курьеров действительно ею пользуются. Ее связь с сотрудниками курьерской службы подтверждается рассылкой, оказавшейся в распоряжении ASTRA. The Insider изучил каждый из 29 контуров и установил, какие объекты находятся внутри них.

Большинство зон охватывает подразделения и хозяйственную инфраструктуру МВД. Среди них — главное здание столичной полиции и Московского уголовного розыска на Петровке, 38, управление собственной безопасности на Баррикадной улице, управление экономической безопасности и противодействия коррупции на Шаболовке и экспертно-криминалистический центр. На карте также отмечены два спецприемника, два специальных полка полиции и семь специализированных батальонов ДПС, обслуживающих правительственные и другие специальные трассы.

Центр реабилитации / детская база отдыха «Бугорок» системы МСЧ МВД — Московская обл., г. о. Домодедово, владение Бугорок, стр. 1

Центр реабилитации / детская база отдыха «Бугорок» системы МСЧ МВД — Московская обл., г. о. Домодедово, владение Бугорок, стр. 1

The Insider

Центр реабилитации / детская база отдыха «Бугорок» системы МСЧ МВД — Московская обл., г. о. Домодедово, владение Бугорок, стр. 1
Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых по Москве — Москва, пр. Завода Серп и Молот, 4А
Главное управление МВД России по Москве; Московский уголовный розыск; дежурная часть и другие подразделения — Москва, ул. Петровка, 38
Автохозяйство № 6 ЦТО ФКУ ГЦХТиСО ГУ МВД России по Москве — Москва, Сигнальный пр., 37А
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей — Москва, Алтуфьевское ш., 13, к. 4, стр. 1
Клинический госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Москве — Москва, ул. Новая Ипатовка, 3А–4
Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве — Москва, Баррикадная ул., 8Г
1-й отдельный специализированный батальон ДПС; ранее 1-й батальон 2-го спецполка — Москва, Кременчугская ул., 21
2-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, пос. Рублево, Новолучанская ул., 10

Под ограничения попали больница МВД, центры профессиональной подготовки, автобазы, склады и подразделения конвойной службы. Один из контуров расположен на Полярной улице, 35А. Как выяснил The Insider, там находятся складские помещения Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Москвы. Правительство Москвы еще в 1997 году передало занимаемые по этому адресу нежилые помещения УМТиХО в оперативное управление.

Еще один контур охватывает складской комплекс ГУВД на Люблинской улице, 16А. Помещения по этому адресу правительство Москвы передало Управлению материально-технического и хозяйственного обеспечения. В соседнем доме 16 находится Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Москве, однако его основной корпус остается за пределами зоны. 

Одна из 29 зон, вероятно, появилась на карте по ошибке. Контур в Балашихе охватывает развалины Горенской почтовой станции (Московская область, Балашиха, территория Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, дом 3). При этом в документах МВД по похожему адресу — шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 3 — указан Зональный центр кинологической службы столичной полиции. По всей видимости, при переносе списка адресов на карту «Яндекс» привязал запрос к историческому зданию, после чего вокруг него и был нарисован контур. Подтверждений того, что запрет действительно должен распространяться на заброшенную почтовую станцию, The Insider не обнаружил.

3-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, Очаковское ш., 10, к. 1, стр. 2

3-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, Очаковское ш., 10, к. 1, стр. 2

The Insider

3-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, Очаковское ш., 10, к. 1, стр. 2
4-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, ул. Полины Осипенко, 6
5-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, ул. Остоженка, 53/2, стр. 2
6-й отдельный специализированный батальон ДПС — Москва, ул. Плющиха, 11А
7-й отдельный специализированный батальон ДПС; в старых справочниках — 2-й батальон 2-го спецполка — Москва, Рублевское ш., 1
2-й специальный полк полиции; УКОН — Москва, Рябиновая ул., 39/2
1-й специальный полк полиции ГУ МВД России по Москве — Москва, ул. Викторенко, 10
Зональный информационный центр ГУ МВД России по Москве — Москва, Автомоторная ул., 3
Полк полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств — Москва, ул. Новый Арбат, 3, стр. 1

Подтвержденных объектов ФСБ, СВР, ГРУ или ФСО внутри 29 контуров The Insider не обнаружил. Отмеченные на карте специализированные батальоны ДПС обеспечивают движение по специальным трассам и взаимодействуют с ФСО, но организационно относятся к МВД.

В рассылке отдельно названы еще три адреса, которых нет на пользовательской карте. Первый — Технический переулок, 2, где расположен центральный аппарат Следственного комитета. Второй — улица Кирова, 22 в Химках, где находится бизнес-центр «Новатор». В обвинительном заключении Минюста США этот адрес указан как место расположения войсковой части 74455 ГРУ, а само здание названо «Башней». Третий адрес — Левобережная улица, 4, корпус 13 — это часть жилого комплекса Минобороны, построенного для военнослужащих.

Здание бывшей Горенской почтовой станции (вероятно, попало на карту по ошибке) — Московская область, Балашиха, территория Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, дом 3

Здание бывшей Горенской почтовой станции (вероятно, попало на карту по ошибке) — Московская область, Балашиха, территория Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, дом 3

The Insider

Здание бывшей Горенской почтовой станции (вероятно, попало на карту по ошибке) — Московская область, Балашиха, территория Западная Промзона, шоссе Энтузиастов, дом 3
Специальный приемник № 1 для лиц, подвергнутых административному аресту — Москва, Симферопольский бул., 2Г, стр. 1
Специальный приемник № 2 для лиц, подвергнутых административному аресту — Москва, ул. Мневники, 6, к. 2
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве — Москва, ул. Шаболовка, 6
Главное управление МВД России по Москве и Московский уголовный розыск — Москва, ул. Петровка, 38; Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Москве — Москва, 3-й Колобовский пер., 16, стр. 5
Центр профессиональной подготовки сотрудников ГАИ; подразделение МСЧ МВД — Московская обл., Ивантеевка, Ивантеевское ш., 2А
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Москве — Москва, Клязьминская ул., 3
УВО Росгвардии по Москве (д. 16) и хозяйственно-техническая структура МВД (д. 16А) — Москва, Люблинская ул., 16–16А
Объединенный склад вооружения и материально-технического имущества № 1 и № 2 ФКУ ГЦХТиСО ГУ МВД — Москва, ул. Перерва, 5
Складские помещения Управления материально-технического и хозяйственного обеспечения ГУВД Москвы — Москва, Полярная ул., 35А
Управление ГАИ (УГИБДД) ГУ МВД России по Москве — Москва, Садовая-Самотечная ул., 1

Причина введения ограничений в рассылке прямо не названа. Требование появилось после серии покушений на российских военных и силовиков, при которых использовались предметы, внешне связанные с курьерской доставкой. Взрывные устройства прятали в коробках, самокатах и электроскутерах.

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