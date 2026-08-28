Спутниковые снимки подтверждают поражение стратегического бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме Энгельс-2

В результате операции спецподразделения СБУ «Альфа» поражен российский стратегический бомбардировщик ТУ-95МС на авиабазе в Энгельсе (Саратовская область), заявил Владимир Зеленский. «Именно такие самолеты наносят удары по Украине», — подчеркнул украинский президент.
Зеленский также подтвердил атаку на НПЗ в Ярославской области. О пожаре на предприятии сообщалось утром 28 августа.
Украинские ресурсы — OSINT-проект AviVector, Exilenova+ и «Абсолютно надійне джерело» — публикуют спутниковые снимки военного аэродрома Энгельс-2, на котором видно самолет с сильно поврежденным правым крылом.
Это уже второй ТУ-95, поврежденный за последние полтора месяца. 19 июля были опубликованы спутниковые снимки аэродрома Энгельс-2 с двумя бомбардировщиками. У одного из самолетов полностью отсутствовала хвостовая часть. Как сообщала СБУ, ТУ-95 был поражен дальнобойными беспилотниками, которые преодолели около 800 км.