В Ярославле после атаки беспилотников вновь горит один из крупнейших НПЗ России. Выезд в сторону Москвы перекрыт

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рано утром предупредил о беспилотной опасности. Власти перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автобусы направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, а межмуниципальные рейсы по перекрытому участку трассы М8 временно остановили.

Позднее Евраев сообщил, что детские сады № 98 и № 28 закрыли «в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки». Детей перенаправили в соседние дошкольные учреждения, однако характер повреждений губернатор не уточнил. Exilenova+ также опубликовал кадры с выбитыми окнами и повреждениями многоэтажных домов. Данных о пострадавших пока нет.