Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.95

EUR

100.3

OIL

88.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

653

 

 

 

 

 

Новости

В Ярославле после атаки беспилотников вновь горит один из крупнейших НПЗ России. Выезд в сторону Москвы перекрыт

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

После утренней атаки беспилотников на Ярославль на территории НПЗ «Славнефть-ЯНОС» вспыхнул крупный пожар, утверждают украинские мониторинговые Telegram-каналы. На опубликованных кадрах очевидцев виден дым, поднимающийся с территории предприятия. Российские власти попадание по заводу и пожар пока не подтверждали.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/29932

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рано утром предупредил о беспилотной опасности. Власти перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автобусы направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, а межмуниципальные рейсы по перекрытому участку трассы М8 временно остановили.

Позднее Евраев сообщил, что детские сады № 98 и № 28 закрыли «в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки». Детей перенаправили в соседние дошкольные учреждения, однако характер повреждений губернатор не уточнил. Exilenova+ также опубликовал кадры с выбитыми окнами и повреждениями многоэтажных домов. Данных о пострадавших пока нет.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/29944

«Славнефть-ЯНОС» был запущен в 1961 году. Предприятие перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в число пяти крупнейших российских НПЗ. Завод выпускает бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей, масла, битум, сжиженный газ и мазут. ЯНОС является главным перерабатывающим активом «Славнефти». Компания контролируется «Роснефтью» и «Газпром нефтью» на паритетных началах.

В 2026 году завод уже горел после атак 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, 6 и 16 июля, а также 6 августа. Нынешний пожар стал как минимум восьмым подобным случаем с начала года. После атаки 6 августа Евраев подтвердил, что обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ и вызвали пожар, только через несколько часов после первых сообщений очевидцев.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Развод по-евразийски: как Москва и Ереван меняют союзничество на взаимные санкции
  2. Голосуй рублем. Рекордный с начала войны обвал российских акций показывает: рынок не согласен с оптимизмом Путина
  3. «Блатные» вместо «ГРУшников». Как в торгпредствах РФ шпионов меняют на детей и друзей влиятельных чиновников
  4. Взрывной рост. Россия в три раза увеличила производство взрывчатки, но все равно зависит от боеприпасов из Северной Кореи
  5. Ловушка для «жука»: как европейский автопром может повторить ошибку АвтоВАЗа

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте