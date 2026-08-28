В Ярославле после атаки беспилотников вновь горит один из крупнейших НПЗ России. Выезд в сторону Москвы перекрыт

После утренней атаки беспилотников на Ярославль на территории НПЗ «Славнефть-ЯНОС» вспыхнул крупный пожар, утверждают украинские мониторинговые Telegram-каналы. На опубликованных кадрах очевидцев виден дым, поднимающийся с территории предприятия. Российские власти попадание по заводу и пожар пока не подтверждали.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рано утром предупредил о беспилотной опасности. Власти перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автобусы направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, а межмуниципальные рейсы по перекрытому участку трассы М8 временно остановили.
Позднее Евраев сообщил, что детские сады № 98 и № 28 закрыли «в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки». Детей перенаправили в соседние дошкольные учреждения, однако характер повреждений губернатор не уточнил. Exilenova+ также опубликовал кадры с выбитыми окнами и повреждениями многоэтажных домов. Данных о пострадавших пока нет.
«Славнефть-ЯНОС» был запущен в 1961 году. Предприятие перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в число пяти крупнейших российских НПЗ. Завод выпускает бензин и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей, масла, битум, сжиженный газ и мазут. ЯНОС является главным перерабатывающим активом «Славнефти». Компания контролируется «Роснефтью» и «Газпром нефтью» на паритетных началах.
В 2026 году завод уже горел после атак 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, 6 и 16 июля, а также 6 августа. Нынешний пожар стал как минимум восьмым подобным случаем с начала года. После атаки 6 августа Евраев подтвердил, что обломки беспилотников попали в резервуары НПЗ и вызвали пожар, только через несколько часов после первых сообщений очевидцев.