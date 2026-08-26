Российские «просачивания» в пригороды Славянска, «пауза» в украинских ударах в связи с визитом главы ЦРУ в Москву. Что происходит на фронте

Также в проекте позитивно оценивают назначение Эмиля Ишкулова командиром 11-го армейского корпуса ВСУ, который удерживает оборону на этом участке, и выражают надежду на стабилизацию ситуации: в частности, по их сведениям, удалось несколько исправить положение на участке Краматорска, где имело место вражеское «просачивание» в сочетании с ложными докладами от украинских подразделений.

Z-канал «Осведомитель» приводит кадры и геопривязку удара по еще одному мосту в Славянске. По подсчетам канала, это был четвертый российский удар по мостам в городе с начала августа, однако на этот раз сооружение не получило значительных повреждений.

На константиновском направлении российским диверсантам удалось проникнуть в тыл и убить нескольких украинских операторов дронов.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российская ДРГ «просочилась» в Дружковку и убила не менее трех украинских операторов БПЛА. По его оценке, такое развитие событий представляет особую опасность для украинских дроноводов, которые недавно отошли в Дружковку из Алексеево-Дружковки из-за атаки российских дронов и КАБ, что ухудшило положение защитников Константиновки.

В DeepState сообщают, что в Константиновку постоянно «просачиваются» российские военные, которых приходится регулярно зачищать, а ВС РФ расширяют зону контроля южнее города, в районе Ильиновки (до 2016 года — Ильича). Также в проекте намекают на угрозу окружения украинских позиций, которые сохраняются в западной части Часова Яра.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2), что российские военные добились некоторых успехов в районе Константиновки, в частности, продвинулись на Молочарку и вышли к Стенкам, а также продвинулись на ряде участков в самой Константиновке, заняли Ильиновку, вышли к Долгой Балке (до 2016 года — Артёма) и пытаются просачиваться на Николайполье и Осыково. Тем не менее, по оценке обозревателя, СОУ продолжают удерживать позиции на севере и северо-западе Константиновки, а отдельными группами действуют и в других частях города вплоть до северной окраины Иванополья. Машовец отмечает, что пока в Константиновке действуют не основные силы ВС РФ, а только передовые штурмовые группы, и прогнозирует затягивание боев в городе как минимум на сентябрь.

На покровском направлении сообщается об успехах ВС РФ в районе Доброполья.

Playfra рассказывает, что российские штурмовики «просачиваются» в восточную часть села Доброполье группами по два человека со стороны Гришина и Белицкого. Кроме того, он сообщает об определенных успехах ВС РФ на участке Райского на Добропольском выступе из-за неназванных проблем СОУ.

На южно-донецком направлении Минобороны РФ заявляет о захвате населенного пункта в 10 км в глубине украинских позиций.

Минобороны РФ отчиталось о захвате Неженки в Запорожской области. Согласно информации DeepState, это село подконтрольно СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 10 км.

На прошлой неделе представители администрации Трампа попросили украинскую сторону не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России в понедельник, вторник и среду. На вторник пришелся визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Владимир Зеленский издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы — высшей украинской наградой, которую могут получать иностранцы. Награждение произошло в то время, как продолжаются переговоры о разрешении украинским дронам использовать Starlink над территорией России.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 августа 162 беспилотников типа «Шахед»(в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (134 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в трех локациях.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что накануне Чернигов массированно атаковали реактивные беспилотники. Попадания зафиксированы по жилым, складским и хозяйственным зданиям, а также местному предприятию. Пострадали десять человек, четверо из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Рано утром 26 августа еще один беспилотник попал в жилой дом. Погибли 39-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь, 14-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести.