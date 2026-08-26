Российские «просачивания» в пригороды Славянска, «пауза» в украинских ударах в связи с визитом главы ЦРУ в Москву. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении Минобороны РФ «немножечко авансом» отчитывается о продвижении севернее Сум
- На купянском направлении колумбийские бойцы Нацгвардии Украины вернули позиции на подступах к Двуречной
- На славянском направлении фиксируются российские «просачивания» в восточные пригороды Славянска
- На константиновском направлении российским диверсантам удалось проникнуть в тыл и убить нескольких украинских операторов дронов
- Администрация Трампа просила украинскую сторону о «паузе» в дальних ударах в связи с визитом главы ЦРУ в Москву
- В результате налета беспилотников на Пермский НПЗ из строя выведено свыше 80% мощностей переработки
- В июле 2026 года зафиксировано 67 ударов по целям на территории России — свыше половины пришлось на объекты ТЭК
- The Insider — в России за годы полномасштабной войны втрое увеличилось производство взрывчатых веществ
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ «немножечко авансом» отчитывается о продвижении севернее Сум.
Минобороны РФ отчиталось о захвате Писаревки к северу от Сум. На карте DeepState это село помечено как подконтрольное СОУ. Российский военблогер Анатолий Радов пишет со ссылкой на действующих на этом участке военных, что заявление сделано «немножечко авансом» и для зачистки населенного пункта потребуется еще неделя.
На купянском направлении колумбийские бойцы Нацгвардии Украины вернули позиции на подступах к Двуречной.
DeepState зафиксировали восстановление украинского контроля вблизи Западного на правом берегу Оскола, около Двуречной, к северу от Купянска. В 23-м штурмовом полку «Р.У.Г.» 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія» опубликовали видео атаки силами колумбийских добровольцев. OSINT-исследователь Клеман Молен характеризует эту атаку как изолированную и считает, что ее целью было перекрыть российские маршруты «просачивания» в Купянск.
На славянском направлении фиксируются российские «просачивания» в восточные пригороды Славянска.
Анатолий Радов сообщает о боях к востоку от Славянска на восточной окраине Николаевки и в Рай-Александровке — по его сведениям, украинские военные присутствуют только на западной окраине последней, причем «в режиме слоеного пирога», то есть вперемешку с противником. Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» фиксирует присутствие российских военных к северу от Рай-Александровки и делает вывод о расширении зоны контроля ВС РФ на этом направлении. На карте DeepState Николаевка помечена как подконтрольная СОУ, а бóльшая часть Рай-Александровки — как «серая зона». Тем не менее, в проекте отмечают, что российские штурмовики начали «просачиваться» в Николаевку, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Также аналитики сообщают, что бойцы ВС РФ присутствуют в Кривой Луке и стараются закрепляться в Ореховатке и Рай-Александровке. По оценке DeepState, Рай-Александровку удается удерживать под контролем, однако это становится всё сложнее из-за нехватки личного состава.
Также в проекте позитивно оценивают назначение Эмиля Ишкулова командиром 11-го армейского корпуса ВСУ, который удерживает оборону на этом участке, и выражают надежду на стабилизацию ситуации: в частности, по их сведениям, удалось несколько исправить положение на участке Краматорска, где имело место вражеское «просачивание» в сочетании с ложными докладами от украинских подразделений.
Z-канал «Осведомитель» приводит кадры и геопривязку удара по еще одному мосту в Славянске. По подсчетам канала, это был четвертый российский удар по мостам в городе с начала августа, однако на этот раз сооружение не получило значительных повреждений.
На константиновском направлении российским диверсантам удалось проникнуть в тыл и убить нескольких украинских операторов дронов.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российская ДРГ «просочилась» в Дружковку и убила не менее трех украинских операторов БПЛА. По его оценке, такое развитие событий представляет особую опасность для украинских дроноводов, которые недавно отошли в Дружковку из Алексеево-Дружковки из-за атаки российских дронов и КАБ, что ухудшило положение защитников Константиновки.
В DeepState сообщают, что в Константиновку постоянно «просачиваются» российские военные, которых приходится регулярно зачищать, а ВС РФ расширяют зону контроля южнее города, в районе Ильиновки (до 2016 года — Ильича). Также в проекте намекают на угрозу окружения украинских позиций, которые сохраняются в западной части Часова Яра.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2), что российские военные добились некоторых успехов в районе Константиновки, в частности, продвинулись на Молочарку и вышли к Стенкам, а также продвинулись на ряде участков в самой Константиновке, заняли Ильиновку, вышли к Долгой Балке (до 2016 года — Артёма) и пытаются просачиваться на Николайполье и Осыково. Тем не менее, по оценке обозревателя, СОУ продолжают удерживать позиции на севере и северо-западе Константиновки, а отдельными группами действуют и в других частях города вплоть до северной окраины Иванополья. Машовец отмечает, что пока в Константиновке действуют не основные силы ВС РФ, а только передовые штурмовые группы, и прогнозирует затягивание боев в городе как минимум на сентябрь.
На покровском направлении сообщается об успехах ВС РФ в районе Доброполья.
Playfra рассказывает, что российские штурмовики «просачиваются» в восточную часть села Доброполье группами по два человека со стороны Гришина и Белицкого. Кроме того, он сообщает об определенных успехах ВС РФ на участке Райского на Добропольском выступе из-за неназванных проблем СОУ.
На южно-донецком направлении Минобороны РФ заявляет о захвате населенного пункта в 10 км в глубине украинских позиций.
Минобороны РФ отчиталось о захвате Неженки в Запорожской области. Согласно информации DeepState, это село подконтрольно СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 10 км.
На прошлой неделе представители администрации Трампа попросили украинскую сторону не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России в понедельник, вторник и среду. На вторник пришелся визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Владимир Зеленский издал указ о награждении Илона Маска орденом Свободы — высшей украинской наградой, которую могут получать иностранцы. Награждение произошло в то время, как продолжаются переговоры о разрешении украинским дронам использовать Starlink над территорией России.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 26 августа 162 беспилотников типа «Шахед»(в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (134 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что накануне Чернигов массированно атаковали реактивные беспилотники. Попадания зафиксированы по жилым, складским и хозяйственным зданиям, а также местному предприятию. Пострадали десять человек, четверо из них, в том числе двое детей, госпитализированы. Рано утром 26 августа еще один беспилотник попал в жилой дом. Погибли 39-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь, 14-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Утром по центру Славянска был нанесен авиаудар, сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях. По предварительной информации, применялись КАБ. Ранены два человека, повреждены не менее 12 многоэтажных домов. По словам Ляха, российские войска начали применять для ударов по городу реактивную артиллерию, КАБ и FPV-дроны. В Славянской громаде остаются около 30 тысяч человек, из них примерно 25 тысяч — непосредственно в городе. Власти призывают жителей эвакуироваться.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 25 августа 39 беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и акваторией Чёрного моря. В ночь на 26 августа были перехвачены 426 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом.
Украинский OSINT-проект Dnipro OSINT («Гарбуз») по спутниковым снимкам оценил, что в результате атак на Пермском НПЗ выведено из строя около 86% мощностей первичной переработки нефти — 11,3 млн тонн в год. Повреждения выявлены на установках АВТ-5, АВТ-4 и АВТ-1 — на последних двух зафиксированы ремонтные краны.
Проект также отмечает, что спутниковые снимки Афипского НПЗ после атаки в ночь на 25 августа показывают повреждение технологической установки совместной переработки газа и газового конденсата.
Беспилотники вновь атаковали склад Wildberries в Котовске под Тамбовом. Как сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов, пожар полностью уничтожил склад. Сотрудников быстро эвакуировали, однако двое всё же пострадали. Губернатор уточнил, что 13 беспилотников были перехвачены силами ПВО, три — сбиты МОГ, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада. Мэр Котовска Алексей Плахотников призвал жителей города «воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня» из-за дыма и смога от пожара. Склад Wildberries в Котовске уже подвергался атаке беспилотников 18 июля.
После ночной атаки беспилотников зафиксирован пожар в Нижегородской области. Украинские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ пишут, что загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших НПЗ в России, который ранее уже был неоднократно атакован (1, 2, 3). Аналитик Astra на основе видео очевидцев пришел к выводу, что, предварительно, удар пришелся на центральную часть предприятия. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Кстово с последующим возгоранием.
Два человека погибли в Липецкой области в результате падения обломков украинского дрона на частный дом. Как сообщил губернатор Игорь Артамонов, погибшие — 14-летний подросток и мужчина. Кроме того, ранения получили две женщины.
Также в результате атак украинских беспилотников пострадали двое жителей пригорода Воронежа.
В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за пожара в заповеднике «Утриш», возникшего после падения БПЛА. Пожар охватил около 70 га территории, сообщил губернатор.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» насчитал в июле 67 ударов по объектам на территории РФ — на 55% больше, чем в июне. Большинство пришлось на нефтегазовую инфраструктуру — 59%, еще 26% — на логистику, 9% — на военные объекты, 5% — на предприятия ВПК и 2% — на электроэнергетику.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 24 августа по 20:00 25 августа стало известно как минимум об 11 погибших и 165 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
The Insider обобщил известную информацию о баллистических и противобаллистических ракетах, создаваемых в Украине и в Европе в интересах СОУ. В частности, речь идет о ракетах FP-7 и FP-9 украинской компании Fire Point, ОТРК «Сапсан» и британской разработке Nightfall. Проекты находятся на разных стадиях развития, но первые применения украинской баллистики ожидаются уже этой осенью.
Также The Insider установил, что в России за годы полномасштабной войны втрое увеличилось производство взрывчатых веществ, однако она всё еще зависит в этом вопросе от КНДР: только с августа 2025 года по февраль 2026 года было ввезено 60 тысяч тонн взрывчатых материалов, по всей вероятности, именно из этой страны.
В баллистических ракетах РМ-48У, которые ВС РФ запускают из ЗРК С-400 и С-300ПМ, обнаружены французские лазерные модули 3SP Technologies на гироскопах, а также американские комплектующие для антенн, рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит дополнительные ЗРК Crotale и ЗУР к ним, а также ракеты семейства AIM и неназванное количество ЗУР для ЗРК Patriot.
О главных событиях войны 25 августа 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ пытаются «отрезать» северо-восток Харьковской области, атаки на пункты пропуска на границе Украины и Молдовы. Что происходит на фронте
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