В Москву с неанонсированным визитом прибыл глава ЦРУ — CBS News

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву во вторник, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс в своих соцсетях.

Причина визита Рэтклиффа неизвестна. Его прибытие в Москву подтверждает также корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Он пишет, что из-за этого Путину пришлось изменить свой график.

Ранее, утром 25 августа, в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. В Кремле при этом заявили, что «не располагают» информацией о нем. После этого в столице заметили кортеж машин с американскими дипломатическими номерами.