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Новости

В Москву с неанонсированным визитом прибыл глава ЦРУ — CBS News

The Insider
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл с визитом в Москву во вторник, 25 августа. Об этом сообщает корреспондент CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс в своих соцсетях.  

Причина визита Рэтклиффа неизвестна. Его прибытие в Москву подтверждает также корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Он пишет, что из-за этого Путину пришлось изменить свой график. 

Ранее, утром 25 августа, в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. В Кремле при этом заявили, что «не располагают» информацией о нем. После этого в столице заметили кортеж машин с американскими дипломатическими номерами.  

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Для самого Рэтклиффа этот визит может быть первой поездкой в статусе главы ведомства. В прошлый раз директор американской разведки — тогда это был Уильям Бернс — посещал Москву в ноябре 2021-го, незадолго до начала полномасштабной войны России с Украиной. 

Как отмечает CBS, визит Рэтклиффа проходит на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между двумя сторонами при посредничестве США. Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» без ссылки на источник предполагает, что американские чиновники должны будут забрать из России осужденного за провоз оружия американца Чарльза Зиммермана

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