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Новости

Склад Wildberries в Тамбовской области попал под удар беспилотников. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу из-за пожара

The Insider
Фото: пожар в Котовске, на складе маркетплейса / Exilenova+

Фото: пожар в Котовске, на складе маркетплейса / Exilenova+

Склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области снова попал под атаку беспилотников. В результате возник масштабный пожар. Мэр города Алексей Плахотников призвал местных жителей не выходить на улицу ближайшие два дня. 

Логистический центр WB в Котовске попал под атаку в ночь на 26 августа. Удар и пожар подтверждает губернатор региона, а также городские власти. 

На фоне пожара мэр Котовска Алексей Плахотников попросил местных жителей «воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня». Он призвал их держать окна и балконы закрытыми, чтобы не отравиться угарным газом. 

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Склад маркетплейса в Котовске уже второй раз попадает под удар беспилотников. Предыдущая атака пришлась в ночь на 18 июля. В результате погибли семь сотрудников. 

Обновлено 11:20. Пожар полностью уничтожил складское помещение, пишет губернатор региона Евгений Первышов. По последним данным, известно о двух пострадавших.

В ночь на 26 августа под удар также попал НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области, о чем сообщают мониторинговые каналы. Это один из крупнейших подобных заводов в стране. 

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Также сообщается о ударе беспилотника в Липецкой области. Там в результате погибли двое человек. 

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