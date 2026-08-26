Склад Wildberries в Тамбовской области попал под удар беспилотников. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу из-за пожара

Склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области снова попал под атаку беспилотников. В результате возник масштабный пожар. Мэр города Алексей Плахотников призвал местных жителей не выходить на улицу ближайшие два дня.

Логистический центр WB в Котовске попал под атаку в ночь на 26 августа. Удар и пожар подтверждает губернатор региона, а также городские власти.

На фоне пожара мэр Котовска Алексей Плахотников попросил местных жителей «воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня». Он призвал их держать окна и балконы закрытыми, чтобы не отравиться угарным газом.