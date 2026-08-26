Склад Wildberries в Тамбовской области попал под удар беспилотников. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу из-за пожара

Склад маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области снова попал под атаку беспилотников. В результате возник масштабный пожар. Мэр города Алексей Плахотников призвал местных жителей не выходить на улицу ближайшие два дня.
Логистический центр WB в Котовске попал под атаку в ночь на 26 августа. Удар и пожар подтверждает губернатор региона, а также городские власти.
На фоне пожара мэр Котовска Алексей Плахотников попросил местных жителей «воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня». Он призвал их держать окна и балконы закрытыми, чтобы не отравиться угарным газом.
Склад маркетплейса в Котовске уже второй раз попадает под удар беспилотников. Предыдущая атака пришлась в ночь на 18 июля. В результате погибли семь сотрудников.
Обновлено 11:20. Пожар полностью уничтожил складское помещение, пишет губернатор региона Евгений Первышов. По последним данным, известно о двух пострадавших.
В ночь на 26 августа под удар также попал НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области, о чем сообщают мониторинговые каналы. Это один из крупнейших подобных заводов в стране.
Также сообщается о ударе беспилотника в Липецкой области. Там в результате погибли двое человек.