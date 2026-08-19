Путин не увидел «критических последствий» от атак на РФ. The Insider оценил масштаб ударов по Wildberries: 21 объект в 17 регионах

Пока Владимир Путин уверяет, что «критических последствий» от украинских атак «нет и быть не может», география ударов по логистической сети Wildberries растянулась от Петербурга до Екатеринбурга и Северного Кавказа. The Insider нанес на одну карту 21 атакованный объект общей площадью около 2,3 млн м² — 14 из них получили значительные повреждения.
«Разумеется, критических последствий от атак нет»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки Украины на промышленные и инфраструктурные объекты вредят российской экономике, но не приводят к «критическим последствиям». Wildberries он не упомянул:
«Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне».
Значительные повреждения получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн м²
The Insider собрал данные об атаках на объекты Wildberries за последние недели и оценил их географический масштаб. На карту нанесен 21 логистический центр в 16 российских регионах, а также в аннексированном Симферополе. Их совокупная оценочная площадь составляет около 2,3 млн м²
По данным из открытых источников, значительные повреждения получили 14 объектов общей площадью около 1,77 млн м². После атак их работа была ограничена, а часть операций Wildberries пришлось переносить на другие площадки. Еще на пяти объектах повреждения оказались менее значительными, а большую часть товаров, по данным компании, удалось сохранить. Масштаб разрушений одного объекта подтвердить не удалось.
Только в Центральном федеральном округе удары пришлись на девять объектов в семи областях — Московской, Тверской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской и Воронежской. В целом атакованные центры расположены от Петербурга и Ленинградской области до Екатеринбурга, от Подмосковья до Краснодарского края и Северного Кавказа.
Логистические последствия потенциально выходят за пределы регионов, где расположены сами склады. Крупные центры Wildberries принимают товары от продавцов со всей страны, а их основные направления быстрой доставки охватывают соседние области. Особенно плотно эти зоны перекрываются в Центральной России, где повреждение одного узла способно увеличить нагрузку сразу на несколько других складов.
Селлеры остались без гарантий полной компенсации
Незадолго до начала масштабных ударов Wildberries изменила оферту для продавцов. В перечень обстоятельств непреодолимой силы, при которых маркетплейс вправе не компенсировать утраченный товар, добавили последствия применения вооружений и военной техники, атаки БПЛА, обстрелы и взрывы. После первых пожаров компания предложила пострадавшим льготные кредиты, отсрочки и скидки на логистику, а позднее начала добровольные выплаты. Единую формулу их расчета и общую перечисленную селлерам сумму Wildberries не раскрыла.
Один из продавцов рассказал на портале vc.ru, что потерял 63% своих запасов на складе в Электростали и получил чуть больше 36,5 тысячи рублей. По его расчетам, выплата покрыла лишь 2–3% закупочной стоимости утраченного товара. Расчет от Wildberries к переводу не прилагался. Эти данные основаны на рассказе самого предпринимателя и независимо The Insider не проверялись.
Другие опрошенные vc.ru селлеры также сообщили о существенных потерях. Создатель магазина украшений Денис Вдовин оценил ущерб в 3,75 млн рублей. На складе находились 1,5 тысячи единиц товара, или пятая часть ассортимента. Основательница бренда блокнотов Юлия Кригель лишилась более 800 товаров стоимостью свыше 700 тысяч рублей — почти всего ассортимента, представленного на Wildberries. Еще одна предпринимательница рассказала, что после потери товара ей нечем рассчитываться с китайским производителем, и решила закрыть бизнес.
При этом последствия для продавцов сильно различаются. У основателя зообренда Mello Сергея Королёва на складах в Электростали и Котовске находилось около 40% запасов на Wildberries, однако благодаря собственному складу и работе с другими площадками потери составили примерно 8% общего запаса.
С августа Wildberries включил атаки беспилотников в добровольную страховку заказов. Однако она действует только во время доставки, хранения в пункте выдачи и обратной логистики и не покрывает незаказанные остатки на складах — именно те партии, которые в основном уничтожались при пожарах. Максимальная выплата ограничена 50 тысячами рублей за единицу товара и 100 тысячами рублей за один страховой случай. Одновременно стоимость страховки выросла на 40% — до 1,96–5,6% от цены товара.
Как составлялась карта
Для каждого объекта The Insider сопоставил его местоположение, статус, опубликованную площадь, факты повреждений и сообщения об изменении режима работы. Информация проверялась по заявлениям компании и региональных властей, публикациям СМИ, визуальным материалам и доступным данным об объектах. Если сведения расходились, использовалась наиболее осторожная оценка.
Числа внутри кругов показывают оценочную площадь всего объекта или той его части, которую использовала Wildberries. Поэтому их нельзя напрямую интерпретировать как количество сгоревших квадратных метров. Для комплексов с несколькими арендаторами учитывалась только площадь, которую, согласно открытым данным, занимала компания.
Красным отмечены объекты со значительными повреждениями, работа на некоторых из них остановлена. Желтым — площадки с ограниченными повреждениями, где товар преимущественно не пострадал. Светлым цветом — объект, факт повреждения которого подтвержден, но надежно установить масштаб разрушений не удалось.
Цветные области вокруг складов показывают оценочный основной макрорегион быстрой доставки. У этих зон нет постоянных официальных границ: маршруты зависят от наличия товара, загрузки складов и перераспределения заказов. Поэтому контуры сделаны расплывчатыми и перекрываются. Карта не означает, что все продавцы, покупатели или поставки внутри закрашенной территории обязательно пострадали.
Строящиеся площадки и не введенные в эксплуатацию площади, на которых товары не хранились, в расчет не включались. Данные актуальны на 19 августа 2026 года.