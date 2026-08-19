Путин не увидел «критических последствий» от атак на РФ. The Insider оценил масштаб ударов по Wildberries: 21 объект в 17 регионах

Незадолго до начала масштабных ударов Wildberries изменила оферту для продавцов. В перечень обстоятельств непреодолимой силы, при которых маркетплейс вправе не компенсировать утраченный товар, добавили последствия применения вооружений и военной техники, атаки БПЛА, обстрелы и взрывы. После первых пожаров компания предложила пострадавшим льготные кредиты, отсрочки и скидки на логистику, а позднее начала добровольные выплаты. Единую формулу их расчета и общую перечисленную селлерам сумму Wildberries не раскрыла.

Один из продавцов рассказал на портале vc.ru, что потерял 63% своих запасов на складе в Электростали и получил чуть больше 36,5 тысячи рублей. По его расчетам, выплата покрыла лишь 2–3% закупочной стоимости утраченного товара. Расчет от Wildberries к переводу не прилагался. Эти данные основаны на рассказе самого предпринимателя и независимо The Insider не проверялись.

Другие опрошенные vc.ru селлеры также сообщили о существенных потерях. Создатель магазина украшений Денис Вдовин оценил ущерб в 3,75 млн рублей. На складе находились 1,5 тысячи единиц товара, или пятая часть ассортимента. Основательница бренда блокнотов Юлия Кригель лишилась более 800 товаров стоимостью свыше 700 тысяч рублей — почти всего ассортимента, представленного на Wildberries. Еще одна предпринимательница рассказала, что после потери товара ей нечем рассчитываться с китайским производителем, и решила закрыть бизнес.

При этом последствия для продавцов сильно различаются. У основателя зообренда Mello Сергея Королёва на складах в Электростали и Котовске находилось около 40% запасов на Wildberries, однако благодаря собственному складу и работе с другими площадками потери составили примерно 8% общего запаса.

С августа Wildberries включил атаки беспилотников в добровольную страховку заказов. Однако она действует только во время доставки, хранения в пункте выдачи и обратной логистики и не покрывает незаказанные остатки на складах — именно те партии, которые в основном уничтожались при пожарах. Максимальная выплата ограничена 50 тысячами рублей за единицу товара и 100 тысячами рублей за один страховой случай. Одновременно стоимость страховки выросла на 40% — до 1,96–5,6% от цены товара.