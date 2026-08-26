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Новости

Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

The Insider
Фото: AP

Фото: AP

Американский бизнесмен Илон Маск получил украинский орден Свободы — одну из высших государственных наград в стране. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. 

В указе уточняется, что руководитель компаний SpaceX и Tesla был награжден за «выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки». 

Орден Свободы — это высшая награда в Украине, которую могут получить в том числе иностранцы. Для граждан высшей наградой считается звание Героя Украины. Среди иностранных кавалеров ордена Свободы, как отмечает украинский «Интерфакс», например, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Польши Анджей Дуда и другие. 

Спутниковая сеть Starlink от SpaceX широко используется украинскими военными в боевых действиях. Последнее время Киев, однако, безуспешно пытается добиться от Маска разрешения использовать ударные беспилотники, оснащенных системой Starlink, для ударов вглубь России.

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